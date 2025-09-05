Home > देश > ‘भारत झुकेगा नहीं’, मौलाना मदनी ने Trump को दिया ऐसा जवाब, PM Modi का दिल हो गया बाग-बाग

Donald Trump: जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ पर तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने अमेरिका पर भड़कते हुए कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है।

Published By: Heena Khan
Published: September 5, 2025 12:48:10 IST

Maulana Madani on Trump: हाल ही में हुई मुस्लिम समुदायों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के बीच बातचीत का समर्थन करते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने शुक्रवार को एक ऐसा बयान दिया, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस दौरान इन्होने संवेदनशील धार्मिक मुद्दों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा की गई टिप्पणियों का समर्थन भी किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ पर भी प्रतिक्रिया दी और अमेरिका पर भड़कते हुए कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है।

ट्रंप पर भड़क उठे मौलाना मदनी 

मौलाना महमूद मदनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिकी टैरिफ को लेकर कहा, “भारत को मजबूती से खड़ा होना चाहिए, हम आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। कोई समझौता नहीं होना चाहिए, अगर समझौता हो भी तो बराबरी पर होना चाहिए। हम टैरिफ पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के रुख का समर्थन करते हैं।

मोहन भागवत के लिए बोले प्यारे बोल 

उधर, ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा-काशी विवाद पर भागवत की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, मदनी ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसी बातचीत को मान्यता देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, ‘इसमें बहुत सारे किंतु-परंतु हैं… मेरे संगठन ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि बातचीत होनी चाहिए। मतभेद हैं, लेकिन हमें उन्हें कम करने की ज़रूरत है। हम बातचीत के सभी प्रयासों का समर्थन करेंगे। हाल ही में, आरएसएस प्रमुख ने ज्ञानवापी और मथुरा-काशी पर एक बयान दिया था। मुस्लिम समुदाय तक पहुँचने के उनके प्रयासों की प्रशंसा और सराहना की जानी चाहिए। हम हर तरह की बातचीत का समर्थन करेंगे।

