5 वक्त के नमाजी थे श्रीकृष्ण… नमाज से जोड़ा श्रीमद्भगवतगीता का श्लोक, विष्णु दास ने जुबान काटने पर रखा इनाम

Maulana Viral Video: मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह का विवाद चल रहा है. ये विवाद मुख्य रूप से 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक और वहां बनी मस्जिद को हटाने से जुड़ा है. इसको लेकर कोर्ट में कई केस भी चल रहे हैं. इसी बीच मौलाना जर्जिश अंसारी ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसको लेकर सभी हैरान हैं. उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता के एक श्लोक का जिक्र करते हुए कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

वहीं इस बयान के वायरल होने के बाद एक संत विष्णु दास ने मौलाना की जीभ काटने पर इनाम रखा है. विष्णु दास ने कहा कि जर्जिश की जुबान काटने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. जुबान काट कर लाओ और 10 लाख ले जाओ. उसने कहा कि ऐसे मौलानाओं के खिलाफ देशद्रोह का केस होना चाहिए. साथ ही उन्हें देश से निकाल देना चाहिए.

श्रीकृष्ण को बताया 5 वक्त का नमाजी

बता दें कि मौलाना ने श्रीकृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया. साथ ही उन्होंने हिंदुओं की पूजा पद्धति पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म केवल मुस्लिम ही नहीं, हिंदुओं का भी धर्म है. जानकारी के अनुसार, झारखंड में 23 जून को तकरीर के दौरान मौलाना जर्जिश ने ये विवादित बयान दिया. हालांकि मौलाना ने जिस श्लोक का जिक्र किया, वो किसी भी तरह से इस्लाम या नमाज से नहीं जुड़ता.

इस श्लोक का किया जिक्र

मौलाना ने छठे अध्याय के 10वें मंत्र का जिक्र किया. श्लोक में ‘योगी युञ्जित सततमात्मानं रहसि स्थितः | एकाकी यतचित्तात्मा निराशिरपरिग्रह: ||’ है. इसका अर्थ ये है कि श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को चाहिए कि वह शांत एवं एकांत स्थान पर रहे. उसे अपने मन और शरीर को पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहिए, किसी भी प्रकार की इच्छा (आकांक्षा) नहीं रखनी चाहिए और सांसारिक वस्तुओं के संग्रह करने के लोभ से मुक्त होकर एकांत में अकेले रहते हुए निरंतर अपने मन को परमात्मा में लगाए.

मौलाना ने श्लोक का निकाला अर्थ

इस पर मौलाना ने कहा कि इस श्लोक में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब आप ईश्वर की पूजा करें, तो शरीर का पूरी तरह से योग होना चाहिए. हिंदू धर्म में हाथ उठाकर ऊँ नम शिवाय: कह देते हैं. मौलाना ने आगे कहा कि अगर हिंदू और मुस्लिम अपनी किताबें पढ़ें, तो उन्हें इस्लाम से मोहब्बत हो जाएगी. इस्लाम केवल मुस्लिम ही नहीं हिंदुओं का भी धर्म है. इसी धर्म को राम चंद्र और श्रीकृष्ण ने भी पेश किया है. इसी तरह उन्होंने कई श्लोकों का जिक्र किया.

मौलाना की जीभ काटने वाले को मिलेगा इनाम

वहीं इस बयान के बाद मौलाना जर्जिश अंसारी को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. विष्णु दास ने उनकी जीभ काटने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने मौलाना के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने और देश से निकालने की अपील की है.