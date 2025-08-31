Home > देश > ऐसा क्या हुआ कि असम सरकार पर आगबबूला हुए Maulana Arshad Madani, ये गंभीर आरोप लगा मचाई सनसनी!

ऐसा क्या हुआ कि असम सरकार पर आगबबूला हुए Maulana Arshad Madani, ये गंभीर आरोप लगा मचाई सनसनी!

Maulana Madani:वहीं, एक अन्य पोस्ट में मौलाना अरशद मदनी ने कहा, 'मुसलमान एक-दो नहीं, बल्कि कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज़ादी के बाद सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा मिला और मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाया गया।

Published By: Ashish Rai
Published: August 31, 2025 21:36:43 IST

Maulana Arshad Madani(मौलाना अरशद मदनी, फाइल फोटो)
Maulana Arshad Madani(मौलाना अरशद मदनी, फाइल फोटो)

Maulana Arshad Madani: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने रविवार (31 अगस्त) को असम में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे अभियान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अरशद मदनी ने असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अत्याचार करार दिया है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने रविवार (31 अगस्त) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर इस पर आपत्ति जताई है। अरशद मदनी ने कहा, ‘असम में मुस्लिम बस्तियों को नहीं, बल्कि देश के संविधान और कानून को नष्ट किया गया है। मुसलमानों को जीने का अधिकार देना सरकार का कर्तव्य है।’

TMC सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ने वाली है मुश्किलें, इस राज्य में दर्ज हुई FIR… लगाई गई ये धाराएं

‘हिंदू-मुस्लिम की सियासत पर भड़के अरशद मदनी’

उन्होंने कहा, ‘हिंदू-मुस्लिम करके सत्ता हासिल की जा सकती है, लेकिन देश नहीं चलाया जा सकता। आज देश उस मुकाम पर पहुँच गया है जहाँ नफरत को देशभक्ति का जामा पहनाया जा रहा है और अत्याचारियों को कानून के शिकंजे से बचाया जा रहा है।’ अरशद मदनी ने कहा, ‘मुसलमान ही नहीं, बल्कि पूरे देश का अस्तित्व देश में सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है।’

मुसलमान एक-दो नहीं, बल्कि कई समस्याओं से जूझ रहे हैं – अरशद मदनी

वहीं, एक अन्य पोस्ट में मौलाना अरशद मदनी ने कहा, ‘मुसलमान एक-दो नहीं, बल्कि कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज़ादी के बाद सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा मिला और मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाया गया। जमीयत उलेमा-ए-हिंद इन ताकतों के ख़िलाफ़ सबसे पहले सामने आई। हम सड़कों पर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यह देश के लिए नुकसानदेह है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो सत्ता में रहकर इन सांप्रदायिक ताकतों को खुली छूट दे रहे हैं।’

उन्होंने कहा, ‘मुसलमान एक हज़ार साल से भी ज़्यादा समय से भारत में रह रहे हैं। केरल से लेकर कश्मीर तक, हर समुदाय में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। हमारा इतिहास किसी से कम नहीं है। इस देश की तरक्की तभी संभव है जब आपसी भाईचारा और सद्भाव बना रहे।’

SCO Summit: ‘सरकार की कायरता है ‘न्यू नॉर्मल’, ऐसा क्या हुआ कि PM Modi पर फायर हुई कांग्रेस, खूब सुनाया!

Tags: maulana arshad madani
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
ऐसा क्या हुआ कि असम सरकार पर आगबबूला हुए Maulana Arshad Madani, ये गंभीर आरोप लगा मचाई सनसनी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ऐसा क्या हुआ कि असम सरकार पर आगबबूला हुए Maulana Arshad Madani, ये गंभीर आरोप लगा मचाई सनसनी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऐसा क्या हुआ कि असम सरकार पर आगबबूला हुए Maulana Arshad Madani, ये गंभीर आरोप लगा मचाई सनसनी!
ऐसा क्या हुआ कि असम सरकार पर आगबबूला हुए Maulana Arshad Madani, ये गंभीर आरोप लगा मचाई सनसनी!
ऐसा क्या हुआ कि असम सरकार पर आगबबूला हुए Maulana Arshad Madani, ये गंभीर आरोप लगा मचाई सनसनी!
ऐसा क्या हुआ कि असम सरकार पर आगबबूला हुए Maulana Arshad Madani, ये गंभीर आरोप लगा मचाई सनसनी!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?