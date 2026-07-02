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मोतिहारी में प्रेमी जोड़े को सरेआम तालिबानी सजा, सिर मुंडवाकर जूते-चप्पलों की पहनाई माला

मोतिहारी (बिहार) के बंजरिया थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के मामलों में ग्रामीणों द्वारा प्रेमी जोड़े को 'तालिबानी' (अमानवीय) सजा देने की घटनाएं सामने आई हैं. एक विवाहित प्रेमी और प्रेमिका को ग्रामीणों ने एक साथ पकड़ लिया जिसके बाद उन्हें तालिबानी सजा दी गई.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 2, 2026 1:50:44 PM IST

प्रेमी जोड़े को मिली तालिबानी सजा
प्रेमी जोड़े को मिली तालिबानी सजा


Bihar News: मोतिहारी (बिहार) के बंजरिया थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के मामलों में ग्रामीणों द्वारा प्रेमी जोड़े को ‘तालिबानी’ (अमानवीय) सजा देने की घटनाएं सामने आई हैं. एक विवाहित प्रेमी और प्रेमिका को ग्रामीणों ने एक साथ पकड़ लिया जिसके बाद उन्हें तालिबानी सजा दी गई. आक्रोशित भीड़ ने दोनों का सिर मुंडवाकर जूते-चप्पलों की माला पहनाई और पूरे गांव में उनका जुलूस निकाला. ग्रामीणों ने सोमवार देर शाम दोनों को पकड़कर पहले जमकर मारपीट की और फिर उनका सिर मुंडवा कर चप्पलों की माला पहना कर अपमानित किया.

जब स्थिति अनियंत्रित होने लगी और मामला सरपंच पति महेंद्र यादव के दरवाजे तक पहुंचा तो उन्होंने दोनों पक्षों के उग्र व्यवहार को देखते हुए तत्काल डायल 112 को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अपनी सुरक्षा में लेकर थाने ले गई.

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देर रात घर में घुसा आशिक

प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला सोमवार देर रात का है. पंचरुखा पूर्वी पंचायत के पकड़िया टोला निवासी एक विवाहित युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर सिसवापूर्वी पहुंचा था. जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुआ, परिजनों और ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई. लोगों ने तुरंत घर का दरवाजा बंद कर प्रेमी युगल को बंधक बना लिया और उनकी जमकर पिटाई की.

पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल

​सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घंटों तक चलती रही लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी. गांव में हुए इस अमानवीय कृत्य ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बहरहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
​इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है. कानून को हाथ में लेने वाले ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है. पुलिस अब उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जिन्होंने इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया.

पुलिस ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा

मोतिहारी थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी की पुष्टि करते हुए कहा है कि वायरल वीडियो और पक्षकारों की लिखित शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. किसी भी हाल में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा. थानाध्यक्ष ने कहा कि जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

क्या कहता है कानून?
भारत का कानून किसी भी नागरिक को अपने हाथ में कानून लेने या किसी को भी शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने (जैसे सिर मुंडवाना या जूतों की माला पहनाना) की अनुमति नहीं देता है.

  • कानूनन ऐसा करना एक गंभीर अपराध है.
  • इसमें शामिल लोगों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत दंगा करने, जान से मारने की धमकी देने और अपमान करने का केस दर्ज किया जा सकता है.
  • ऐसी घटनाओं में पुलिस द्वारा तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार करने का प्रावधान है. 

Tags: bihar newsTALIBANI PUNISHMENT
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