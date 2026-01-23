Home > देश > Mata Vaishno Devi Yatra : दर्शन से पहले निराश हुए श्रद्धालु, कटरा में रोकी गई वैष्णो देवी की यात्रा

Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board : प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए अगले आदेश तक यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है. मौसम विभाग के अनुसार, क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ठंड में भी इजाफा हुआ है. पहाड़ी इलाकों में बर्फ जमने से ट्रैक पर फिसलन बढ़ गई है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: January 23, 2026 9:45:17 AM IST

Mata Vaishno Devi Yatra : श्री माता वैष्णो देवी भवन की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा कारणों के चलते कटरा में ही रोक दिया गया है. जम्मू-कश्मीर में बीती रात से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है. खराब मौसम के चलते भूस्खलन, फिसलन और रास्तों पर जोखिम बढ़ने की आशंका को देखते हुए Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए अगले आदेश तक यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है.

खराब मौसम की वजह से लिया फैसला 

मौसम विभाग के अनुसार, क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ठंड में भी इजाफा हुआ है. पहाड़ी इलाकों में बर्फ जमने से ट्रैक पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे पैदल यात्रियों, घोड़ा-खच्चर सेवाओं और बैटरी कार संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए बोर्ड प्रशासन ने एहतियातन यात्रा रोकने का निर्णय लिया है. 

माता वैष्णो देवी भवन पर बर्फबारी 

23 जनवरी 2026 को श्री माता वैष्णो देवी भवन और त्रिकुटा पहाड़ियों के आसपास ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे यात्रा मार्ग और आसपास का क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है; तीर्थयात्रा जारी है, लेकिन अधिकारियों ने कुछ स्थानों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की चेतावनी जारी की है, और मौसम को देखते हुए यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.   

