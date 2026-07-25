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Vaishno Devi Yatra Resume: माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू, फिलहाल हर दिन 10 हजार तीर्थयात्रियों को मंदिर जाने की होगी अनुमति

Vaishno Devi Yatra Resume: खराब मौसम की वजह से पिछले 5 दिनों से बंद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है. फिलहाल हर दिन केवल 10 हजार तीर्थयात्रियों को ही मंदिर जाने की अनुमति होगी.

By: Sohail Rahman | Published: July 25, 2026 7:58:12 AM IST

माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू
माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू


Vaishno Devi Yatra Resume: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा, जिसे खराब मौसम के कारण पांच दिनों के लिए रोक दिया गया था, शनिवार से फिर शुरू होने जा रही है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फिलहाल हर दिन केवल 10,000 तीर्थयात्रियों को ही मंदिर जाने की अनुमति होगी. इस पूरे मामले पर डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार का कहना है कि स्थिति सामान्य हो रही है.

इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि जम्मू-कटरा हाईवे पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने और अचानक भीड़ बढ़ने से रोकने के लिए कई जगहों पर पुलिस चेकपोस्ट बनाए जाएंगे.

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मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही नजर

स्थानीय प्रशासन, पुलिस और श्राइन बोर्ड मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. श्राइन बोर्ड की आपदा प्रबंधन इकाई, सफाई कर्मचारी और अन्य संबंधित विभागों की टीमें रास्तों को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं.

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तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर

पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है. खराब मौसम के कारण पिछले छह दिनों से बंद अमरनाथ यात्रा का बालटाल रूट फिर से खोल दिया गया है. इसको लेकर डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. शनिवार सुबह लगभग 8,000 तीर्थयात्रियों का एक जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच भगवती नगर बेस कैंप से बालटाल रूट के लिए रवाना होगा. हालांकि, पहलगाम रूट से यात्रा अभी शुरू नहीं होगी और तीर्थयात्रियों को इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा.

डिविजनल कमिश्नर ने की घोषणा

डिविजनल कमिश्नर ने यह भी घोषणा की कि खराब मौसम के कारण पिछले पांच दिनों से रुकी हुई श्री माता वैष्णो देवी यात्रा शनिवार को श्राइन बोर्ड की देखरेख में फिर से शुरू होगी. फिलहाल हर दिन केवल 10,000 तीर्थयात्रियों को ही पूजा-अर्चना करने की अनुमति होगी. जम्मू-कटरा नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कई जगहों पर विशेष चेकपोस्ट बनाएगी ताकि तीर्थयात्रियों का आवागमन सुचारू और सुरक्षित रहे.

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Tags: jammu news
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