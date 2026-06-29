पूर्वोत्तर राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ से भारी तबाही, राहत और बचाव कार्यों में तेजी; रेड अलर्ट घोषित

Landslide And Flood: पूर्वोत्तर भारत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी तबाही मचा दी है. असम में बाढ़ के तेज बहाव में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल बह गया, जबकि रेलवे पुल भी क्षतिग्रस्त होने से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं. वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क टूट गया है तथा तीन लोगों की मौत हो गई.

मूसलाधार बारिश ने असम और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. बाढ़ और भूस्खलन के कारण सड़क एवं रेल संपर्क बाधित हो गया है. कई क्षेत्रों में पुल बह गए हैं, जबकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है.

केमी नदी में अचानक आया उफान

असम के धेमाजी जिले में केमी नदी में अचानक आए उफान ने भारी तबाही मचाई. बाढ़ के तेज बहाव में केमी और ओयान को जोड़ने वाला करीब 300 मीटर लंबा लोहे का पुल बह गया. इसके बाद केमी-पुराना जेलोम क्षेत्र और जोनाई सदर के बीच सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, दोपहर के समय नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा और कुछ ही देर में पुल तेज बहाव में समा गया. इससे आसपास के गांवों के लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई.

सौ से जयादा गांव पानी में डूबे, हजारों लोग बेघर

बाढ़ के कारण कई सड़कें धंस गई हैं और पानी सड़कों पर बह रहा है. निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार, धेमाजी के चार राजस्व सर्किलों में 69 गांवों के करीब 16,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. खेत, घर, सड़कें सब पानी में डूब गए. जान-माल का भारी नुकसान हुआ हैं.

महामारी फैलने की आशंका से गुरेज नहीं

बाढ़ के बाद महामारी फैलने का मुख्य कारण दूषित पानी, सीवेज का मिश्रण, और मच्छरों का पनपना होता है, जो जलजनित और वेक्टर-जनित रोगों को जन्म देते हैं. यह स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित कर देती है और संक्रमण को तेजी से फैलाती है.