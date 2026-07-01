Home > देश > जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, 4 लोगों की मौत और कई घाायल; रेड अलर्ट घोषित

जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, 4 लोगों की मौत और कई घाायल; रेड अलर्ट घोषित

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश और बादल फटने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. प्राकृतिक आपदा के कारण व्यापक स्तर पर फसलों, बाग-बगीचों और निजी संपत्ति को हानि पहुंची है. स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 1, 2026 8:02:24 PM IST

जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, 4 लोगों की मौत और कई घाायल;
जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, 4 लोगों की मौत और कई घाायल;


Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश और बादल फटने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. प्राकृतिक आपदा के कारण व्यापक स्तर पर फसलों, बाग-बगीचों और निजी संपत्ति को हानि पहुंची है. स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है.
अभी तक मिली जानकारी के इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे अधिकारियों के अनुसार ये घटना शनिवार और रविवार की रात राजबाग के जोड घाटी गांव में हुई है. 

चार लोगों की मौत और 6 घायल

अधिकारियों ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की एक संयुक्त टीम गांव पहुंच गई और स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ राहत कार्य में जुट गई. उन्होंने बताया कि अब तक चार लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि छह अन्य घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है.

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अचानक बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही

भारी बारिश से आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया, जबकि रेलवे ट्रैक और जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बजरी और कीचड़ जमा हो गया, जिससे यातायात बाधित हुआ. अचानक आई बाढ़ का सबसे  ज्यादा असर जोड़ घाटी (राजबाग) में पड़ा है. बागड़, चांगडा और दिलवान-हुतली गांवों में भी भूस्खलन होने की खबर है. उझ नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है. अधिकारियों के अनुसार, बुधवार को डोडा जिले के भलेसा स्थित कलालगीसर इलाके में भारी बारिश के बीच दो बार बादल फटने की घटना हुई। इसके कारण अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए और बड़ी मात्रा में पत्थर, मिट्टी तथा मलबा बहकर सड़कों पर आ गया.

रेड-अलर्ट घोषित 

राज्य सरकार और मौसम विज्ञान विभाग ने प्रशासन, संबंधित विभागों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है. ताकि किसी प्रकार की समस्या से बचा जा सकें. खासकर पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में जाने से बचें. साथ ही प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सकें. 

Tags: FLUD AND LANDSLIDEjammu kashmir newslandslide
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