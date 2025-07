कॉलर पकड़ी महिला…गिद्धों की तरह चारों तरफ फैले उद्धव के कार्यकर्ता, मराठी भाषा का अपमान करने पर ऑटो ड्राइवर को पीटने का Video वायरल

Marathi Language Row: महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा विवाद जमकर छिड़ा हुआ है,आये दिन ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें हिंदी बोलने पर और मराठी नहीं बोलने पर किसी न किसी शख्स की पिटाई की जा रही है। कभी जूस विक्रेता तो कभी व्यापारी तो कभी ऑटो ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदी भाषा को लेकर छिड़ा विवाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। अब तक राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ता लोगों की पिटाई करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (Shivsena UBT) के कार्यकर्ता का वीडियो सामने आ रहा है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ऑटो ड्राइवर का कॉलर पकड़े हुए नजर आ रही है। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता चारों तरफ से ऑटो ड्राइवर को घेरे हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो महाराष्ट्र के पालघर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक ऑटो-रिक्शा चालक को शिवसेना (यूबीटी) कार्यकर्ताओं द्वारा मराठी भाषा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पीटा जा रहा है। इस घटना ने राज्य में भाषा विवाद को और बढ़ा दिया है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस ने रविवार को बताया कि उन्होंने वीडियो देखा है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, इसलिए अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

Shameful 🚨

Once again video coming from Virar, Mumbai

Beating of Auto Driver for not speaking Marathi

Now Shivsena UBT worker beat Auto Driver in Public for insulting the Marathi language

BJP Government failed protect North Indian in Mumbai pic.twitter.com/c9tJaaMLQd

