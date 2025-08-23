Home > देश > Gazipur News: ‘आपके जैसे कई आए और गए…’, ऐसा क्या हुआ कि विधायक जी पर भड़का डॉक्टर, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप!

Gazipur News: उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि यहाँ सभी दवाइयाँ मुफ़्त मिलेंगी। उन्होंने मरीजों से कहा कि किसी को भी पैसे देकर दवाइयाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अस्पताल में सभी दवाइयाँ मुफ़्त हैं।

Published By: Ashish Rai
Published: August 23, 2025 18:20:05 IST

Gazipur News(गाजीपुर में डॉक्टर और एमएलए की हुई जमकर बहस)
Gazipur News(गाजीपुर में डॉक्टर और एमएलए की हुई जमकर बहस)

Gazipur News: यूपी के गाजीपुर से एमएलए बेदीराम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक और सीएचसी के डॉक्टर के बीच जोरदार बहस होती देखि जा सकती है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि सीएचसी के डॉक्टर अपनी कुर्सी से उठकर विधायक से बोले, “आपके जैसे कई विधायक आए और गए। मुझे काम करना है वरना इस्तीफा दे दूंगा।” 

दरअसल, विधायक बेदीराम अचानक सीएचसी का निरीक्षण करने वहां पहुंच गए। अस्पताल की बदहाल हालत देखकर वह डॉक्टर पर भड़क गए। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि विधायक सीएचसी के डॉक्टर को फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि जब सरकार वेतन और संसाधन दे रही है तो मरीजों को मुफ्त इलाज क्यों नहीं मिल रहा।

‘अस्पताल को कबाड़खाना बना दिया गया है’- विधायक

वायरल वीडियो में विधायक बेदीराम डॉक्टर पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अस्पताल को कबाड़खाना बना दिया गया है। संसाधन होने के बावजूद मरीजों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सभी मरीजों को बाहर से दवाइयाँ लानी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि यहाँ सभी दवाइयाँ मुफ़्त मिलेंगी। उन्होंने मरीजों से कहा कि किसी को भी पैसे देकर दवाइयाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अस्पताल में सभी दवाइयाँ मुफ़्त हैं।

‘गुटखा खाकर बात मत करो’

इसके बाद विधायक डॉक्टर से कहते हैं कि अस्पताल को तमाशा बना दिया गया है। आपको ज़रा भी तमीज़ नहीं है, गुटखा खाकर मुझसे बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आप अभी भी समाजवादी पार्टी की मंशा से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मरीजों के बयान लें और इस अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखें।

‘कई विधायक आए और गए’

विधायक का व्यवहार देखकर डॉक्टर भड़क गए और अपनी कुर्सी से उठकर बोले कि अगर बात करनी है तो ढंग से करो। मैं सरकार की मर्ज़ी से काम करता हूँ। डॉक्टर साहब ने गुस्से में कहा, “तुम्हारे जैसे कई विधायक आए और गए। अगर मुझे अपना काम करना है तो करूँगा वरना इस्तीफ़ा दे दूँगा।”

Tags: gazipur news
