Mansa Devi Temple Stampede: मिल गया मनसा देवी भगदड़ का विलन, हादसे की वजह भारी भीड़ नहीं…, खुलासे के बाद सीएम धामी ने आनन-फानन में उठाया ये बड़ा कदम

उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में रविवार को मची भगदड़ में छह लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह हादसा शहर के मंदिर में भारी भीड़ के जमा होने के कारण हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि हादसे का कारण बिजली का झटका लगना बताया जा रहा है। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि घटना की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।

#WATCH | Haridwar, Uttarakhand | The injured are being rushed to the hospital following a stampede at the Mansa Devi temple. 6 people died and several others got injured in the stampede. pic.twitter.com/ScUaYyq2Z3

— ANI (@ANI) July 27, 2025