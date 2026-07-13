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शांत मनमोहन सिंह वर्ष 2012 में क्यों हुए थे ‘अशांत’ 14 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Manmohan Singh : देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को लेकर एक रोचक किस्सा अब सामने आया है. इसके बाद राजनीति गरमा सकती है.

By: JP Yadav | Published: July 13, 2026 8:57:46 AM IST

शांत मनमोहन सिंह वर्ष 2012 में क्यों हुए थे 'अशांत' 14 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा
शांत मनमोहन सिंह वर्ष 2012 में क्यों हुए थे 'अशांत' 14 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा


Manmohan Singh : करीब डेढ़ दशक बाद भारतीय राजनीति में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एसवाई कुरैशी मंत्रियों की बयानबाजी से वर्ष 2012 में परेशान हो गए थे.  इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तत्कालीन चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से कहा था- ‘मैं आत्महत्या कर लूंगा.’ कम बोलने के लिए चर्चित मनमोहन सिंह ने चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को अपने घर बुलाकर आत्महत्या वाली बात कही थी. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी की किताब ‘India and I: A Hundred Memories, Not a Memoir’ में खुद इस बात का खुलासा किया है. अपनी किताब में एसवाई कुरैशी ने मनमोहन सिंह से जुड़े इस किस्से के बारे में विस्तार से लिखा है. एसआई कुरैशी द्वारा लिखित  यह पुस्तक कुछ दिनों में बाजार में आने वाली है.

बताया जा रहा है कि आत्महत्या की बात मनमोहन सिंह ने तब कही थी कि जब एसवाई कुरैशी ने मंत्रियों द्वारा चुनाव आयोग के कामकाज पर की जा रही बेतुकी बातों पर अपनी नाराजगी जताई थी. ‘इंडिया एंड आई: अ हंड्रेड मेमोरीज, नाट अ मेमायर’ पुस्तक में इस दौर का विस्तार से जुक्र किया गया है, जो मनमोहन सिंह की संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है.

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क्या था विवाद

उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान तत्कालीन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने जनवरी, 2012 में एक रैली में वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी कांग्रेस राज्य में सत्ता में आती है, तो वह नौकरियों में मुसलमानों के लिए कोटा 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया जाएगा. जुलाई 2010 से जून 2012 के दौरान बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एसवाई कुरैशी का कहना है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई से तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद काफी नाराज हुए थे. इसके बाद इशारों-इशारों में कांग्रेस के कई नेताओं ने इस तरह की बातें को, जिससे यह माना गया कि भारतीय निर्वाचन आयोग अहंकारी या फिर मनमाना रुख अपना रहा है.

पुस्तक के इस अंश पर हो सकता है विवाद 

इसके के बाद कुछ मंत्रियों की बेतुकी बयानबाजी से आहत एसवाई कुरैशी ने अपनी नाराजगी प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई थी. इस पर मनमोहन सिंह ने एसवाई कुरैशी से यह भी कहा था कि निर्वाचन आयोग केवल भारत का गौरव नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र की आत्मा है. अगर हमने इसे खो दिया तो सबकुछ खो देंगे. इस दिलचस्प बातचीत का जिक्र कुरैशी ने अपनी आगामी पुस्तक ‘इंडिया एंड आई: ए हंड्रेड मेमोरीज, नॉट ए मेमॉयर’ में किया है. जाहिर है कि इसके बाद इस मुद्दे पर विवाद होना तय है. 

Tags: Manmohan Singh
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