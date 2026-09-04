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Manjit Singh Bedi: कौन है मंजीत सिंह बेदी? EBT कार्ड से कैश देकर करता था खेल; अमेरिका से भागकर भारत आने पर कैसे पुलिस ने दबोचा?

Manjit Singh Bedi Arrest: अमेरिका में कथित तौर पर करीब 6 लाख डॉलर के SNAP बेनिफिट फ्रॉड का आरोपी और FBI की मोस्ट वॉन्टेड फ्रॉड आरोपियों की सूची में शामिल मंजीत सिंह बेदी को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार 4 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Shristi S | Published: September 4, 2026 8:40:27 PM IST

मंजीत सिंह बेदी गिरफ्तार
मंजीत सिंह बेदी गिरफ्तार


Who is Manjit Singh Bedi: अमेरिका में कथित तौर पर करीब 6 लाख डॉलर यानी लगभग 5.66 करोड़ रुपये के SNAP बेनिफिट फ्रॉड का आरोपी और FBI की मोस्ट वॉन्टेड फ्रॉड आरोपियों की सूची में शामिल मंजीत सिंह बेदी को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार 4 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया है. जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है. खास बात यह है कि अमेरिकी एजेंसियों से बचने के लिए वह कनाडा के रास्ते भारत पहुंचा था. 

ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर मंजीत सिंह बेदी कौन है, उसने ऐसा क्या किया था कि FBI उसके पीछे पड़ गई और उस पर कितने का इनाम घोषित किया गया था.

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कौन है मंजीत सिंह बेदी?

भारत में जन्मा मंजीत सिंह बेदी अब अमेरिकी नागरिक बताया जाता है. वह अमेरिका के वॉशिंगटन के टाकोमा नें एशियन ग्रोसरी स्टोर नाम से किराने की दुकान चलाता था. इसी दुकान के जरिए उस पर अमेरिका के Supplemental Nutrition Assistance Program यानी SNAP से जुड़े लाभों में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा. SNAP  अमेरिका की सरकारी खाद्य सहायता योजना है. इसके तहत पात्र लोगों को EBT कार्ड के जरिए खाद्य सामग्री खरीदने के लिए सहायता मिलती है. आरोप है कि बेदी इन कार्डों का इस्तेमाल खाद्य सामग्री बेचने के बजाय नकद लेनदेन के लिए करता था.

कैसे करता था मंजीत लाखों डॉलर का फ्रॉड?

आरोप के मुताबिक, ग्राहक अपने EBT कार्ड से 100 डॉलर का ट्रांजेक्शन करता था, लेकिन उसके बदले बेदी केवल 50 डॉलर नकद देता और बाकी 50 डॉलर खुद रख लेता था. इसी तरह के कथित लेनदेन के जरिए मार्च 2024 से जून 2025 के बीच करीब 6 लाख डॉलर यानी लगभग 5.66 करोड़ रुपये का फ्रॉड किए जाने का आरोप है.

FBI ने रखा था 1.5 लाख डॉलर का इनाम

पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि मंजीत बेदी पर FBI की ओर से 1.5 लाख डॉलर यानी करीब 1.42 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किए जाने की बात सामने आई है. उस पर वायर फ्रॉड और SNAP लाभ धोखाधड़ी से जुड़े आरोप हैं. 

अमेरिका से कनाडा और फिर भारत भागा

अमेरिकी अदालत में अभियोग लगने के बाद बेदी को कुछ शर्तों के साथ बाहर रहने की अनुमति मिली थी. उसे पासपोर्ट जमा करने और वॉशिंगटन में रहने का आदेश दिया गया था. आरोप है कि इसके बावजूद वह कनाडा चला गया और फिर अप्रैल 2026 में भारत पहुंच गया. बाद में उसके खिलाफ अमेरिकी जिला अदालत ने संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

अब जालंधर पुलिस के हत्थे चढ़ा मंजीत

अमेरिका से फरार आरोपी के भारत आने की जानकारी के बाद पंजाब पुलिस ने उसकी तलाश तेज की. जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंजीत सिंह बेदी को गिरफ्तार कर लिया. पंजाब पुलिस का कहना है कि विदेशों में कानून से बचकर भारत आने वाले भगोड़ों और अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

Tags: FBIManjit Singh Bedipunjab
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