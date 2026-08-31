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Manjeet Kaur Case: 7 हफ्ते की गर्भवती थी मनजीत कौर, पेड़ से बांधकर जलाई गई थी जिंदा, लिव-इन पार्टनर पर आरोप

Manjeet Kaur Influencer: मनजीत कौर को तीन जुलाई को शराब की एक दुकान के पास से कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था. इसके बाद मनजीत को पंजाब के मोरिंडा ले जाया गया, जहां उनके साथ मारपीट की गई, पेड़ से बांधा गया और आग लगा दी गई.

By: Hasnain Alam | Published: August 31, 2026 8:25:19 PM IST

मनजीत कौर केस
मनजीत कौर केस


Manjeet Kaur Influencer Controversy: पंजाबी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर की मौत के बाद लगातार नए खुलासा हो रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, करीब 54 दिन पहले जिंदा जलाई गई मनजीत कौर लगभग 7 हफ्ते की गर्भवती थी. मनजीत कौर की ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनकी प्रेग्नेंसी की जानकारी सामने आई. पुलिस के अनुसार मनजीत कौर तलाकशुदा थी और उनका एक सात साल का बेटा भी है. उनका बेटा अपने पिता यानी मनजीत कौर के पूर्व पति के साथ रहता था.

जानकारी के मुताबिक मनजीत कौर एक आरोपी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. पुलिस इसी रिश्ते समेत मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है. मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने दो लोगों शुभी और पिंडा को एफआईआर में नामजद किया है. दोनों के खिलाफ मनजीत की मां की शिकायत पर अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब दोनों आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है.

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‘शराब की दुकान के पास बुलाकर किया अपहरण’

उनकी मां की शिकायत के अनुसार, मनजीत कौर को तीन जुलाई को उनके दो परिचितों – शुभी और पिंडा – ने सेक्टर-34 में शराब की एक दुकान के पास बुलाया और कथित तौर पर उनका अपहरण कर लिया. इसके बाद मनजीत को पंजाब के मोरिंडा ले जाया गया, जहां उनके साथ मारपीट की गई, पेड़ से बांधा गया और आग लगा दी गई.

मनजीत के एक दोस्त ने मौके पर पहुंचकर कंबल की मदद से आग बुझाई और उन्हें मोरिंडा के एक अस्पताल ले गया. बाद में उन्हें मोहाली के एक निजी अस्पताल और फिर चंडीगढ़ स्थित पीजीआईएमईआर ले जाया गया.

मनजीत की मां ने पुलिस पर क्या आरोप लगाया?

पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी पांच अगस्त को होश में आ गई थी, लेकिन मोहाली की खरड़ पुलिस को बयान दर्ज करने के लिए सूचना देने के बावजूद पुलिस वहां नहीं पहुंची. हालांकि, पुलिस ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उसने परिवार को पूरा सहयोग दिया था.

फिलहाल पुलिस घटना की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है. जांचकर्ता चंडीगढ़ से मोरिंडा के बीच रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं. साथ ही मनजीत के परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना से पहले और बाद की पूरी जानकारी सामने आ सके.

इंस्टाग्राम पर थे करीब 1.46 लाख फॉलोअर

बता दें कि 28 साल की मनजीत कौर की 26 अगस्त को चंडीगढ़ के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. मनजीत कौर के इंस्टाग्राम पर करीब 1.46 लाख फॉलोअर थे. वह पंजाबी और हरियाणवी गानों पर वीडियो पोस्ट करती थी.

Tags: punjab news
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