कच्चा चबा गए… इस वजह से गई हरियाणा की बेटी की जान, मनीषा हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने किया ऐसा खुलासा, सिर पकड़कर बैठा पूरा जिला

Manisha Murder Case: हरियाणा के भिवानी में हुए मनीषा हत्याकांड ने पूरे देश को दहशत में डाल दिया है। वहीँ कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर मनीषा की हत्या किस तरह हुई। जिस हालत में उसका शव मिला ये पता लगाने में मुश्किल हो रहा था कि आखिर कैसे मनीषा की हत्या की गई।

Published: August 19, 2025 10:00:00 IST

Manisha Hatyakand Case: हरियाणा के भिवानी में हुए मनीषा हत्याकांड ने पूरे देश को दहशत में डाल दिया है। वहीँ कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर मनीषा की हत्या किस तरह हुई। जिस हालत में उसका शव मिला ये पता लगाने में मुश्किल हो रहा था कि आखिर कैसे मनीषा की हत्या की गई। वहीँ अब हरियाणा के भिवानी में निजी स्कूल की शिक्षिका मनीषा की हत्या के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। इस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जो काफी हैरान कर देने वाले हैं। वहीँ आपको बता दें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीषा के बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। 

पोस्टमार्टम ने खोला सारा सच 

जी हाँ हरियाणा की बेटी मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। दरअसल, भिवानी में महिला शिक्षिका मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया है कि उसकी मौत कीटनाशक के कारण हुई है। मनीषा के शरीर में कीटनाशक पाए गए थे। उसने कीटनाशक का सेवन किया था। इस दौरान एसपी सुमित कुमार ने कहा, “हमें मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है। मनीषा के शरीर में वीर्य नहीं पाया गया। इससे पता चलता है कि उसके साथ बलात्कार जैसा कोई अत्याचार नहीं हुआ। मनीषा के चेहरे पर कोई तेज़ाब या रसायन नहीं मिला। शव की आँखों और गर्दन को जानवरों ने नोचा था। मनीषा के सुसाइड नोट की लिखावट भी मेल खा गई है।

हरियाणा में दिखा आक्रोश 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि मनीषा की हत्या को लेकर पूरे हरियाणा में अलह ही आक्रोश है। वहीँ इस बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भिवानी इकाई के कार्यकर्ताओं ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से डीसी कार्यालय तक मार्च निकाला इतना ही नहीं इस दौरान डीसी को ज्ञापन सौंपकर मनीषा को तुरंत न्याय दिलाने की मांग की गई। दरअसल, हुआ कुछ यूँ कि, 11 अगस्त को 18 साल की मनीषा अचानक घर से गायब हो गई। फिर 13 अगस्त की सुबह मनीषा का शव खेत में मिला। वहीँ इस दौरान हरियाणा में अलग ही आक्रोश देखने को मिला और कहा गया कि मनीषा की हत्या की गई है। 

