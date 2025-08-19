Manisha Murder Case: मनीषा हत्याकांड मामले में कॉलेज के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, न्याय की मांग को लेकर निकाली रैली

पवन कुमार शर्मा की झुंझुनू राजस्थान से रिपोर्ट:हरियाणा से लगते राजस्थान के सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर भी मनीषा को न्याय दिलाने कि आवाज पुर जोर उठाहरियाणा के लोहारू थाना क्षेत्र के लक्ष्मण की ढाणी निवासी 18 वर्षीय युवती मनीषा कि मौत मामले कि गूंज अब केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी गूंजती सुनाई देने लगी है। ई जाने लगी है। मनीषा को न्याय दिलाने कि मांग को लेकर सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर हिन्दू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओ और स्थानीय युवाओ ने आक्रोश रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया।

हरियाणा में निजी स्कूल शिक्षिका कि मौत मामले में न्याय कि मांग तेज

सूरजगढ़। हरियाणा के लोहारू थाना क्षेत्र के लक्ष्मण की ढाणी निवासी 18 वर्षीय युवती मनीषा कि मौत मामले कि गूंज अब केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी गूंजती सुनाई देने लगी है। हरियाणा से लगते राजस्थान के सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर भी मनीषा को न्याय दिलाने कि आवाज पुर जोर उठाई जाने लगी है। मनीषा को न्याय दिलाने कि मांग को लेकर सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर हिन्दू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओ और स्थानीय युवाओ ने आक्रोश रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया।

NEET PG 2025 Result: खत्म होगा इंतजार! आज जारी हो सकता है नीट पीजी का रिजल्ट, इस तरह करें चेक

बुहाना चौराहे से हुआ प्रारम्भ

आपको बता दे की हिन्दू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष पुनीत बड़गुर्जर के नेतृत्व में युवा वाहिनी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवा बुहाना चौराहे पर एकत्रित होकर यहाँ से आक्रोश रैली निकालते ने उपखंड कार्यालय तक कूच के लिए रवाना हुए। बुहाना चौराहे से उपखंड कार्यालय तक आयोजित हुई आक्रोश रैली के दौरान युवा वाहिनी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओ ने जमकर नारेबाजी कि और आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

आरोपियों को फांसी कि मांग

आक्रोश रैली के समापन के बाद हिन्दू युवा वाहिनी पदाधिकारियों ने हिन्दू युवा वाहिनी जिलाध्यक्ष पुनीत बढ़गुर्जर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी के पीए हरीश जांगिड़ को मनीषा हत्या करने के आरोपियों की गिरफ्तारी और फांसी की दिए जाने कि मांग का ज्ञापन सौपा गया। इस अवसर पर अजित शेखावत ,संजय स्वामी सहित अन्य कार्यकर्त्ता मौजूद थे।

Asia Cup 2025: गिल, जायसवाल या सैमसन…कौन करेगा ओपनिंग? एशिया कप के लिए ऐसी हो सकती है भारत की टीम

13 अगस्त को मिला था शव

आपको बता दे की हरियाणा के लोहारू थाना क्षेत्र के लक्ष्मण की ढाणी निवासी मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई जिसका 13 अगस्त को सिंघानी के एक खेत में शव बरामद हुआ था। जानकारी के मुताबिक लोहारू इलाके के लक्ष्मण कि ढाणी कि मनीषा निजी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया करती थी। 11 अगस्त को वह शिक्षण कार्य के लिए अपने स्कूल में गई थी। वहां से वह स्कूल कि छुट्टी के बाद निजी कॉलेज में अपना फार्म भरने के लिए चली गई। शाम तक वह नहीं लौटी तो परिजनों ने 112 पर काल कर जानकारी दी। जिसके बाद परिजनों ने लोहारू थाने में भी युवती कि गुमसुदगी कि शिकायत कि गई। 13 अगस्त को सिंघानी इलाके के एक खेत में युवती का शव मिला।

परिजनों के आरोप

युवती के शव बरामद होने के बाद पुलिस कि कार्यशैली को लेकर परिजनों ने आरोप लगाए। परिजनों ने पुलिस कि कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस समय पर कोई उचित कार्रवाई करती तो उन्हें अपनी बच्ची नहीं खोनी पड़ती।

मामले ने पकड़ा तूल

मनीषा कि मौत के बाद मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ लिया। लोगों ने अस्पताल के बाहर और सडको पर उतर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ढिगावा गाँव में करीब हफ्ते भर तक धरना दिया गया।

पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज

मनीषा मामले को लेकर भिवानी एसपी का तबादला किये जाने के साथ ही कई पुलिस कर्मियों को लाईन हाजिर और बर्खास्त किये जाने कि बाते भी सामने आई।

SEBI ने निवेशकों के साथ कर दिया खेला! मार ली पलटी, फैसले से IPO इन्वेस्टर दंग