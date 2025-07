Manish Tiwari Praises PM Modi: डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जो 1 अगस्त से लागू होगा। इस ऐलान के बाद से ही भारत में ट्रंप के इस फैसले को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष त‍िवारी ने बयान दिया है। लेकिन उनके बयान में मोदी सरकार पर निशाना नहीं बल्कि सपोर्ट किया है।

मनीष त‍िवारी ने ट्रंप को जवाब देते हुए एक्‍स पर लंबा चौड़ा पोस्‍ट ल‍िखा और आत्‍मनिर्भर भारत की ताकत बताई है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि, यह सब भारत की स्‍ट्रेटज‍िक ऑटोनॉमी का सबूत है, जो नेहरू की गुटन‍िरपेक्षता से शुरू हुई और अब पीएम मोदी की आत्‍मन‍िर्भर भारत वाली सोच का ह‍िस्‍सा है।

डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शायद 1947 से चली आ रही भारत की सामरिक स्वायत्तता को अब तक की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति लागू की थी, जिसे आज मल्टी-अलाइनमेंट कहा जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ाया और आज भारत को आत्मनिर्भर भारत कहा जा रहा है। यही वो सामरिक कड़ियाँ हैं जो भारत को अपनी शर्तों पर और अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में दुनिया से जुड़ने की लचीलापन देती हैं।

The @realDonaldTrump has perhaps given the biggest tribute to Indian strategic exceptionalism and strategic autonomy now stretching back to 1947.

The Policy of Non alignment that was put in place by India’s first Prime Minister Jawahar Lal Nehru now called multi alignment and… pic.twitter.com/lvlovI89c4

— Manish Tewari (@ManishTewari) July 30, 2025