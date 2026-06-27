गुरुग्राम-पटौदी सड़क बनेगी मॉडल रोड, 7.5 करोड़ रुपये से बदलेगी 6 किमी सड़क की तस्वीर, मिलेंगी यह आधुनिक सुविधाएं

Manesar Model Road: मानेसर नगर निगम क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में शामिल गुरुग्राम-पटौदी रोड को अब मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सड़क को केवल बेहतर यातायात के लिए ही नहीं, बल्कि आधुनिक शहरी सुविधाओं से भी लैस किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में यात्रियों और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. करीब 6 किलोमीटर लंबी गुरुग्राम-पटौदी रोड के सुंदरीकरण और आधुनिकीकरण पर नगर निगम मानेसर द्वारा लगभग साढ़े सात करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस परियोजना को गति देने के लिए नगर निगम ने संबंधित एजेंसी को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया है.

मॉडल रोड परियोजना का हुआ शुभारंभ

इस विकास कार्य का शिलान्यास शनिवार को मानेसर नगर निगम की डिप्टी मेयर रीमा चौहान और पार्षद रिपु शर्मा, कंवरपाल चौहान तथा ज्योति प्रजापति द्वारा किया गया. इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने परियोजना को क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. डिप्टी मेयर रीमा चौहान ने कहा कि नगर निगम मानेसर क्षेत्र में बेहतर सड़क नेटवर्क और आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है. उनका कहना था कि यह परियोजना क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ-साथ लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यातायात व्यवस्था भी उपलब्ध कराएगी.

रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं इस सड़क से

गुरुग्राम-पटौदी रोड मानेसर नगर निगम क्षेत्र की सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण सड़कों में से एक मानी जाती है. इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों वाहनों का आवागमन होता है. औद्योगिक गतिविधियों, आवासीय क्षेत्रों और आसपास के इलाकों को जोड़ने में इस सड़क की महत्वपूर्ण भूमिका है. सड़क को मॉडल रोड के रूप में विकसित किए जाने के बाद यातायात अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम होने की उम्मीद जताई जा रही है. इससे यात्रियों को बेहतर सफर का अनुभव मिलेगा और सड़क पर अव्यवस्था तथा यातायात संबंधी समस्याओं में भी कमी आएगी.

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी सड़क

मॉडल रोड परियोजना के तहत सड़क पर कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इसमें बेहतर जल निकासी व्यवस्था, अत्याधुनिक स्ट्रीट लाइट, व्यवस्थित फुटपाथ, आकर्षक ग्रीन बेल्ट और आधुनिक ट्रैफिक लाइट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. इसके अलावा सड़क की सुंदरता बढ़ाने और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए हरित क्षेत्र विकसित करने की भी योजना है. इससे सड़क न केवल अधिक उपयोगी बनेगी बल्कि उसका सौंदर्य भी बढ़ेगा.

गुणवत्ता और समयसीमा पर रहेगा विशेष फोकस

डिप्टी मेयर रीमा चौहान ने स्पष्ट किया कि नगर निगम विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा कराया जाएगा. नगर निगम का उद्देश्य केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी आधुनिक और टिकाऊ आधारभूत संरचना तैयार करना है, जो आने वाले वर्षों तक लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सके.

मानेसर के विकास को मिलेगी नई गति

विशेषज्ञों का मानना है कि गुरुग्राम-पटौदी रोड का मॉडल रोड के रूप में विकास मानेसर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था और शहरी विकास को नई दिशा देगा. बेहतर सड़क नेटवर्क से स्थानीय निवासियों, उद्योगों और व्यवसायिक गतिविधियों को भी फायदा मिलेगा. यह परियोजना मानेसर को आधुनिक शहरी सुविधाओं से जोड़ने और क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है.