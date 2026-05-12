POCSO केस में मचा बवाल! बंदी संजय के बेटे पर लगे आरोपों पर मांचू मनोज का बड़ा बयान, निष्पक्ष जांच की मांग

POCSO Case Against Bandi Sai Bhageerath: तेलुगु अभिनेता मांचू मनोज ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी साई भगीरथ के खिलाफ दर्ज POCSO मामले पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है. सोमवार, 11 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समय-सीमा के भीतर जांच की मांग की.

मंचू मनोज की तीखी प्रतिक्रिया

मनोज ने कहा कि नाबालिग लड़की से जुड़े इस मामले ने उन्हें “गहराई से विचलित” किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्याय व्यवस्था पर किसी भी तरह का राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक रुतबा या सत्ता हावी नहीं होना चाहिए. अभिनेता के मुताबिक, POCSO कानून का उद्देश्य हर नाबालिग को समान न्याय दिलाना है और किसी भी परिस्थिति में इस कानून की निष्पक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि “सत्ता, पद और प्रभाव कभी भी न्याय के रास्ते में नहीं आने चाहिए. हर लड़की संविधान और कानून के तहत समान न्याय की हकदार है.” मनोज ने यह भी कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई, पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है.

The recent POCSO case involving Bandi Bhageerath, son of Union Minister of State for Home Affairs Bandi Sanjay Kumar Garu, has deeply disturbed me. I strongly believe the #POCSO Act was created to make sure every minor girl gets justice no matter what. Power, position,… — Manoj Manchu🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) May 11, 2026

पुलिस जांच पर उठे सवाल, सरकार ने दिए निर्देश

यह मामला हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. शिकायत 17 वर्षीय लड़की के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई थी. पीड़िता की मां का आरोप है कि बंदी साई भगीरथ का उनकी बेटी के साथ प्रेम संबंध था और इसी दौरान उसने नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया. मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है. ए. रेवंत रेड्डी ने पुलिस जांच में कथित देरी पर चिंता जताई और DGP सी.वी. आनंद को विशेष टीमें गठित कर जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए. इसी बीच, BRS नेता आर.एस. प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने बंदी साई भगीरथ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की मांग भी की.

आयोग की एंट्री, आरोपी ने लगाए पलटवार के आरोप

मामले ने तूल पकड़ने के बाद तेलंगाना राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने साइबराबाद पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. दूसरी ओर, बंदी साई भगीरथ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. उन्होंने लड़की के परिवार पर जबरन वसूली और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में जवाबी शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस पूरे घटनाक्रम ने तेलंगाना की राजनीति और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.