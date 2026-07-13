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Suicide Note: ऐसा सुसाइड नोट पहले कभी नहीं देखा,  जिस्म पर गढ़ डाली अत्याचारों की कहानी; पढ़कर पुलिस भी रह गई सन्न

Suicide Note on Body: प्रीति जानती थी कि अगर उसने कागज पर सुसाइड नोट लिखा, तो उसे फाड़कर आग लगा दी जाएगी. अगर उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बनाया, तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा. इसलिए उसने ऐसा रास्ता चुना जिसे कोई मिटा नहीं सकता था

By: Divyanshi Singh | Published: July 13, 2026 8:50:30 PM IST

जिस्म पर मेहंदी से लिखा ‘सुसाइड नोट
जिस्म पर मेहंदी से लिखा ‘सुसाइड नोट


Suicide Note on Body:  आपने कई सुसाइड नोट देखे होंगे. कभी कागज़ पर, कभी मोबाइल सुसाइड वीडियो में, तो कभी सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट में. लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आई खबर ने पुलिस से लेकर फोरेंसिक एक्सपर्ट तक सबको हैरान कर दिया है. एक मां, एक पत्नी ने मौत को गले लगाने से पहले अपनी तबाही और दर्द की कहानी किसी पन्ने पर नहीं, बल्कि अपने शरीर पर लिखी! उसने अपने दोनों हाथों और पैरों पर मेहंदी से ऐसे राज़ लिखे, जो शायद वह ज़िंदा रहते हुए कभी बोल नहीं पाती.

2013 में हुई थी शादी 

छिंदवाड़ा के चौराई थाना इलाके के चन्हियाखुर्द गांव की रहने वाली 32 साल की प्रीति वर्मा शनिवार को ज़िंदगी की जंग हार गई. प्रीति की शादी 2013 में लखन वर्मा से हुई थी, और उनकी एक 10 साल की बेटी है. ऊपर से तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन यह खुशहाल परिवार श्रापित था. प्रीति के बड़े बेटे की कुछ समय पहले बीमारी से मौत हो गई थी.

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प्रीति को कहा जाने लगा अपशकुन

बेटे की मौत के बाद वह टूट गई थी. परिवार के सूत्रों और पड़ोसियों से मिली अंदरूनी जानकारी के मुताबिक, बेटे की मौत के बाद प्रीति को अपशकुन और बदकिस्मत कहा जाने लगा था. एक माँ जो अपने प्यारे बच्चे को खोने से पहले ही मर चुकी थी, उसे रोज़ ताने दिए जाते थे कि उसके बेटे की मौत का कारण वही है. बेटे को खोने का दुख, और अपनों से मिली मानसिक यातना ने प्रीति के लिए घर को नर्क बना दिया था.

टॉर्चर के आरोप

प्रीति जानती थी कि अगर उसने कागज पर सुसाइड नोट लिखा, तो उसे फाड़कर आग लगा दी जाएगी. अगर उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बनाया, तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा. इसलिए उसने ऐसा रास्ता चुना जिसे कोई मिटा नहीं सकता था. उसने अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगाई. लेकिन यह मेहंदी किसी त्योहार के लिए नहीं, बल्कि एक डेथ नोट थी. उसने अपने टॉर्चर की पूरी कहानी, उन तानों के निशान अपने शरीर पर लिखे. हॉस्पिटल में, प्रीति हांफ रही थी और बयान देने की हालत में नहीं थी. लेकिन उसके हाथ और पैर चीख-चीखकर गवाही दे रहे थे.

शरीर पर लिखा दिल का दर्द

चौराई पुलिस स्टेशन ऑफिसर मोहन मर्कोले के मुताबिक, महिला के हाथ और पैर पर लिखे हर शब्द का वीडियो और फोटो हाई-डेफिनिशन में लिया गया है. इन तस्वीरों को अब हैंडराइटिंग मैचिंग के लिए फोरेंसिक लैब भेजा जा रहा है. पुलिस न सिर्फ उसके माता-पिता के बयान ले रही है, बल्कि उसके पति लखन वर्मा का मोबाइल फोन और डिलीट की गई डिजिटल चैट भी बरामद कर रही है. शक है कि प्रीति को WhatsApp और फोन पर इतना मेंटली टॉर्चर किया गया कि उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा.

Tags: Suicide Note
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