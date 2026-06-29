‘मिशन मर्डर’ के तहत लखनऊ से दिल्ली पहुंचा युवक, सोती हुई पत्नी की चाकुओं से गोदकर की हत्या; युवक हिरासत में

Delhi News: आनंद विहार थानाक्षेत्र के कड़कड़डूमा गांव में एक महिला की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने वारदात के कुछ घंटों के भीतर महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपित की पहचान अनुज जोशी (35) के रूप में हुई है, जो मूलत: लखनऊ का रहने वाला है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, 28 जून को सूचना मिली कि कड़कड़डूमा गांव के एक कमरे में महिला खून से लथपथ पड़ी है. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि 30 वर्षीय महिला की कई चाकू के वार से मौत हो चुकी थी. क्राइम टीम और एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

घर में साफ-सफाई का काम करती थी मृतका

पुलिस के अनुसार, 28 जून को पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि कड़कड़डूमा गांव में एक कमरे में एक महिला खून से लथपथ पड़ी है. सूचना मिलते ही आनंद विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. कमरे के अंदर एक महिला मृत अवस्था में मिली, जिसके शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव थे. मृतका की पहचान सोनम जोशी (30) के रूप में हुई. वह भी लखनऊ की रहने वाली थी और नोएडा में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी. हाल ही में वह अपनी जेठानी कौशल के घर कड़कड़डूमा गांव में रह रही थी.

पूरी तैयारी लखनऊ में की गई

घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, क्राइम टीम और एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. जांच में सामने आया कि आरोपित अनुज जोशी अपनी पत्नी की हत्या की योजना बनाकर लखनऊ से दिल्ली आया था. आरोपी युवक ने बताया कि वो सारी तैयारी लखनऊ मेंं ही कर के आया था. ताकि वहां कोई भी दिक्कत परेशानी न हो.

चाकू प्लास्टिक बैग में छिपाया

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित ने चाकू को प्लास्टिक बैग में छिपाकर कमरे में ही रख दिया. पुलिस ने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों की मदद से आरोपित को दबोच लिया. उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया. पुलिस जांच में यह भी पता चला कि अनुज की यह दूसरी शादी थी. पहली पत्नी ज्योति से तलाक के बाद उसने सोनम से विवाह किया था. पहली पत्नी से उसके दो बच्चे और सोनम से तीन बच्चे हैं. सभी पांच बच्चे फिलहाल लखनऊ में रह रहे हैं. मामले में आगे की जांच जारी है.