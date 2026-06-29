Home > उत्तर प्रदेश > ‘मिशन मर्डर’ के तहत लखनऊ से दिल्ली पहुंचा युवक, सोती हुई पत्नी की चाकुओं से गोदकर की हत्या; युवक हिरासत में

‘मिशन मर्डर’ के तहत लखनऊ से दिल्ली पहुंचा युवक, सोती हुई पत्नी की चाकुओं से गोदकर की हत्या; युवक हिरासत में

Delhi News: आनंद विहार थानाक्षेत्र के कड़कड़डूमा गांव में एक महिला की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने वारदात के कुछ घंटों के भीतर महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया. आरोपित की पहचान अनुज जोशी (35) के रूप में हुई है, जो मूलत: लखनऊ का रहने वाला है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 29, 2026 4:52:06 PM IST

मिशन मर्डर के तहत लखनऊ से दिल्ली पहुंचा युवक
मिशन मर्डर के तहत लखनऊ से दिल्ली पहुंचा युवक


Delhi News: आनंद विहार थानाक्षेत्र के कड़कड़डूमा गांव में एक महिला की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने वारदात के कुछ घंटों के भीतर महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया. 
आरोपित की पहचान अनुज जोशी (35) के रूप में हुई है, जो मूलत: लखनऊ का रहने वाला है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, 28 जून को सूचना मिली कि कड़कड़डूमा गांव के एक कमरे में महिला खून से लथपथ पड़ी है. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि 30 वर्षीय महिला की कई चाकू के वार से मौत हो चुकी थी. क्राइम टीम और एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

You Might Be Interested In

घर में साफ-सफाई का काम करती थी मृतका

पुलिस के अनुसार, 28 जून को पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि कड़कड़डूमा गांव में एक कमरे में एक महिला खून से लथपथ पड़ी है. सूचना मिलते ही आनंद विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. कमरे के अंदर एक महिला मृत अवस्था में मिली, जिसके शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव थे. मृतका की पहचान सोनम जोशी (30) के रूप में हुई. वह भी लखनऊ की रहने वाली थी और नोएडा में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी. हाल ही में वह अपनी जेठानी कौशल के घर कड़कड़डूमा गांव में रह रही थी.

पूरी तैयारी लखनऊ में की गई

घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, क्राइम टीम और एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. जांच में सामने आया कि आरोपित अनुज जोशी अपनी पत्नी की हत्या की योजना बनाकर लखनऊ से दिल्ली आया था. आरोपी युवक ने बताया कि वो सारी तैयारी लखनऊ मेंं ही कर के आया था. ताकि वहां कोई भी दिक्कत परेशानी न हो.

चाकू प्लास्टिक बैग में छिपाया

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित ने चाकू को प्लास्टिक बैग में छिपाकर कमरे में ही रख दिया. पुलिस ने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों की मदद से आरोपित को दबोच लिया. उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया. पुलिस जांच में यह भी पता चला कि अनुज की यह दूसरी शादी थी. पहली पत्नी ज्योति से तलाक के बाद उसने सोनम से विवाह किया था. पहली पत्नी से उसके दो बच्चे और सोनम से तीन बच्चे हैं. सभी पांच बच्चे फिलहाल लखनऊ में रह रहे हैं. मामले में आगे की जांच जारी है.

Tags: crime newsdelhi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

उर्फी जावेद ने छोड़ा इस्लाम धर्म?

June 29, 2026

1990 का ₹1 करोड़ आज कितना रह गया? जानें महंगाई...

June 29, 2026

अनंत अंबानी ने तिरुपति में क्यों मुंडवाया सिर?

June 28, 2026

ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है?

June 28, 2026

कौन से फल खाने से पेट हेल्दी रहता है?

June 28, 2026

जैस्मीन भसीन और एली गोनी गोनी लव स्टोरी

June 28, 2026
‘मिशन मर्डर’ के तहत लखनऊ से दिल्ली पहुंचा युवक, सोती हुई पत्नी की चाकुओं से गोदकर की हत्या; युवक हिरासत में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘मिशन मर्डर’ के तहत लखनऊ से दिल्ली पहुंचा युवक, सोती हुई पत्नी की चाकुओं से गोदकर की हत्या; युवक हिरासत में
‘मिशन मर्डर’ के तहत लखनऊ से दिल्ली पहुंचा युवक, सोती हुई पत्नी की चाकुओं से गोदकर की हत्या; युवक हिरासत में
‘मिशन मर्डर’ के तहत लखनऊ से दिल्ली पहुंचा युवक, सोती हुई पत्नी की चाकुओं से गोदकर की हत्या; युवक हिरासत में
‘मिशन मर्डर’ के तहत लखनऊ से दिल्ली पहुंचा युवक, सोती हुई पत्नी की चाकुओं से गोदकर की हत्या; युवक हिरासत में