Gurugram Crime: दिनदहाड़े मॉडल को देखकर शैतान बना युवक, पहले प्राइवेट पार्ट निकाला…फिर खुलेआम की ऐसी हरकतें, जान आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे

लेकिन थोड़ी देर बाद, वह आदमी मॉडल के पास आया और अपनी पैंट की ज़िप खोलकर उसके सामने हस्तमैथुन (गंदी हरकत) करने लगा। इस भयावह घटना से मॉडल कुछ देर के लिए सुन्न हो गई।

Published By: Ashish Rai
Published: August 7, 2025 19:37:06 IST

Gurugram Crime: दिनदहाड़े मॉडल को देखकर शैतान बना युवक, पहले प्राइवेट पार्ट निकाला…फिर खुलेआम की ऐसी हरकतें, जान आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे

Gurugram Crime: गुरुग्राम से एक ऐसी खबर सामने आई है जो दर्शाती है कि हमारे शहरों में दिन के उजाले में भी लड़कियाँ कितनी असुरक्षित हैं। यह घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे राजीव चौक पर हुई। जयपुर से लौट रही एक मॉडल अपनी कैब का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक आदमी उसे लगातार घूर रहा था। शुरुआत में तो मॉडल ने उसे नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की, जो शायद ऐसी स्थिति में कोई भी लड़की करती।

लेकिन थोड़ी देर बाद, वह आदमी मॉडल के पास आया और अपनी पैंट की ज़िप खोलकर उसके सामने हस्तमैथुन (गंदी हरकत) करने लगा। इस भयावह घटना से मॉडल कुछ देर के लिए सुन्न हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे।

जब उसने मदद के लिए पुकारा

हिम्मत जुटाकर मॉडल ने उस आदमी की शर्मनाक हरकत को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस बीच उसने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर भी फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद उसने गूगल से एक और पुलिस नंबर ढूँढा और उस पर बात की। फ़ोन पर दूसरी तरफ़ से जो जवाब मिला, वह और भी चौंकाने वाला था। पुलिसकर्मी ने कहा कि ऑनलाइन शिकायत संभव नहीं है, आपको खुद थाने आकर शिकायत दर्ज करानी होगी।

सोचिए, इतने डरावने अनुभव से गुज़र रही लड़की से खुद थाने जाने की उम्मीद की जाती है।

मॉडल ने वीडियो क्यों बनाया?

बाद में मॉडल ने वीडियो शेयर करके अपनी बात रखी। उसने साफ़ कहा, “मैं वायरल गर्ल नहीं बनना चाहती। मैंने यह वीडियो ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं बनाया है।” उसका मकसद बस अपनी आवाज़ उठाना और सरकार व पुलिस से पूछना था कि अगर उस समय मेरे साथ कुछ और होता, तो क्या मुझे पहले थाने आने के लिए कहा जाता?

अब पुलिस ने क्या किया?

मॉडल की शिकायत और वीडियो ऑनलाइन सामने आने पर गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बुधवार को पीड़िता खुद थाने पहुँची और अपना बयान दर्ज कराया। पुलिस अब आरोपी की पहचान के लिए आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

Gurugram Crime: दिनदहाड़े मॉडल को देखकर शैतान बना युवक, पहले प्राइवेट पार्ट निकाला…फिर खुलेआम की ऐसी हरकतें, जान आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे

