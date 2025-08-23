Attack on Dog Lover: कुत्तों को खाना खिलाने वाली महिला के खिलाफ हिंसा करने वाला शख्स हिरासत में

Attack on Dog Lover: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा। हालाँकि, शुक्रवार रात गाजियाबाद में एक लड़की जब कुत्ते को खाना खिला रही थी, तो एक व्यक्ति को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने महिला को बुरी तरह थप्पड़ मार दिए। सड़क पर महिला के साथ जबरदस्त मारपीट हुई। फिलहाल, पुलिस ने कानून हाथ में लेने वाले आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मामले की जाँच शुरू कर दी गई है।

गाजियाबाद के विजय नगर थाने के सिद्धार्थ विहार स्थित ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव सोसाइटी में प्राइवेट नौकरी करने वाली याशिका शुक्ला रहती हैं। याशिका का कहना है कि वह काफी समय से एक निश्चित जगह पर कुत्तों को खाना खिला रही थीं। वह कुत्तों से प्यार करती हैं और कुत्तों की देखभाल करती हैं, लेकिन शनिवार रात करीब 10 बजे जब वह एक घर के सामने आवारा कुत्ते को खाना खिला रही थीं, तभी कमल खन्ना नाम का एक व्यक्ति वहाँ आया और अचानक अपनी कार से खाने के डिब्बे को कुचल दिया।

कार सवार ने खाने के डिब्बे को भी रौंद दिया

इतना ही नहीं, कार से उतरकर उसने याशिका को गालियाँ देनी शुरू कर दीं और उसे कई थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। यह सब यशिका के साथ मौजूद एक अन्य डॉग लवर ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो से पुष्टि होती है कि कमल खन्ना को सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते को खाना खिलाने पर डॉग लवर पर इतना भयानक गुस्सा आया कि उसने एक-दो नहीं, बल्कि कई थप्पड़ रसीद कर दिए। यशिका ने इसके बाद पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस मौके पर पहुँची और आरोपी कमल खन्ना के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया।

वीडियो देखें

ग़ाज़ियाबाद के सिद्धार्थ विहार के भ्रमपुत्र एंक्लेव में गुंडा गर्दी करता हुआ कमल खन्ना रात को अकेली महिला पे अपनी दबंगई दिखाता हुआ ।

इंसानियत की सारी हदे पार करता हुआ ये दुष्ट आदमी है। बिचारी महिला चुप चाप सड़क पे कोने पे भूखे जानवरों को खाना खिला रही थी तभी कमल खन्ना आ के उसको… pic.twitter.com/qPy5eMEmfG — Surbhi Rawat PFA (@surbhirawatpfa) August 23, 2025

एसीपी ने कहा, कार्रवाई होगी

गाजियाबाद के एसीपी रितेश त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा, लेकिन अगर कोई किसी भी तरह का कानून तोड़ता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि लड़की की पिटाई के मामले में कमल खन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यशिका की उंगली में गंभीर चोट आई है और वह दहशत में है। साथ ही, उसे डर है कि विरोध कर रहे मोहल्ले के अन्य लोग भी उसकी पिटाई कर सकते हैं।

कानून का उल्लंघन ठीक नहीं

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नगर निगम कुत्तों को खाना खिलाने के लिए एक निश्चित जगह बनाएगा, लेकिन यशिका शुक्ला का कहना है कि जब तक यह निश्चित जगह नहीं बन जाती, तब तक वह घर के मालिक से अनुमति लेकर कुत्तों को घर के बाहर खाना खिलाती हैं, तो इससे दूसरों को क्या नुकसान है। बहरहाल, अगर कोई कुत्ता प्रेमी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है, तो ऐसे में कानून अपने हाथ में लेने से बेहतर है कि पुलिस को बुलाया जाए।

