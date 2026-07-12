पति की ‘नीयत’ आधी रात हुई खराब, बाथरूम के पास बुलाया; प्यार से की बात फिर कर डाला घिनौना कांड

पंजाब से एक डरावनी और पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रहा है. यहां पर अवैध संबंधों के शक में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी. पत्नी 8 महीने की गर्भवती थी और उसके गर्भ में जुड़वां बच्चे पल रहे थे. पति की इस करतूत ने एक ही वार में 3 जानें ले लीं. पूरा मामला मानसा जिले के गांव ठूठियांवाली से जुड़ा है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया, पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है. जिसकी जान गई उसका नाम सिमरजीत कौर था.बेटी की हत्या से दुखी परिजनों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है.

युवक को शक पत्नी के अवैध संबंध, नहीं थे उसके बच्चे!

एक तरह से ट्रिपल मर्डर में जुटी स्थानीय पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. घटना के कारणों और अन्य तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, युवक सचप्रीत सिंह का कहना है कि उसकी सिमरजीत कौर पत्नी के गैर मर्द से संबंध थे और उसके बच्चे भी उसी अवैध संबंध का नतीजा था. बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों को लेकर कई बार घर में बहस भी हुई. झगड़े के दौरान दोनों जोर-जोर से चिल्लाते थे, जिसका आवाज पड़ोस के घरों में सुनाई देती थी.

एक साल पहले की थी लव मैरिज

लड़की पक्ष का कहना है कि सिमरजीत कौर (22) और सचप्रीत सिंह की गांव बुर्ज राठी में करीब एक वर्ष पहले लव मैरिज हुई थी. एक तरह से दोनों ने घर से भागकर शादी की थी. यह अलग बात है कि बाद में दोनों परिवारों की सहमति से उनका विवाह विधिवत संपन्न हुआ. शुरुआत में सबकुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ महीनों के बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई. दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगाने लगे.

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परिवार का कहना है कि सिमरजीत आठ महीने की गर्भवती थी और प्रसव के लिए अपने मायके आई हुई थी. हत्या से एक पहले ही आरोपी सचप्रीत सिंह अपनी ससुराल आया और फिर वापस चला गया.

बाथरूम के पास बुलाकर की हत्या

आरोप है कि सचप्रीत सिंह ने देर रात मोबाइल फोन करके सिमरजीत को घर के बाथरूम के पास बुलाया. यहां पर उसने कथित तौर पर तेजधार हथियार से उसका गला काटकर हत्या कर दी. दुखद यह है कि महिला के गर्भ में जुड़वां बच्चे थे, जिनकी भी मौत हो गई.

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