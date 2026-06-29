पूर्णियां में व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत, भाई ने जताया पत्नी पर शक; प्रशासन हरकत में

Bihar News: केनगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर पंचायत अंतर्गत बैरगाछी गांव (वार्ड संख्या-1) में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) डीलर के पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान 41 वर्षीय यशवंत पासवान उर्फ नेहरू के रूप में हुई है. घटना के बाद पत्नी और परिजनों ने एक-दूसरे पर हत्या के आरोप लगाए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बिहार में हाल के दिनों में पारिवारिक विवाद और हत्या के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर और पूर्णिया से ऐसे मामले रिपोर्ट हुए हैं. पूर्णिया में एक पीडीएस डीलर की संदिग्ध मौत के बाद पत्नी और भाइयों ने एक-दूसरे पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं.

सात वर्षों से पीडीएस दुकान का संचालन

जानकारी के अनुसार, मृतक की पत्नी फूल कुमारी देवी के नाम से गणेशपुर वार्ड संख्या-9 में जन वितरण प्रणाली की दुकान संचालित होती है. पिछले सात वर्षों से इस दुकान का संचालन यशवंत पासवान ही कर रहे थे. इसके अलावा वह जीएमसीएच पूर्णिया में सुरक्षा गार्ड के पद पर भी कार्यरत थे.

तबीयत खराब होने की बात कहकर पैतृक घर छोड़ने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि बीती रात फूल कुमारी देवी तीन-चार अज्ञात लोगों के साथ ऑटो से यशवंत को उनके पैतृक गांव बैरगाछी लेकर पहुंचीं. उन्होंने अपनी 70 वर्षीय सास गिरजा देवी से कहा कि यशवंत की तबीयत खराब है और वह बच्चों के पास गणेशपुर लौट रही हैं.

एक दूसरे पर लगाए हत्या के आरोप

मृतक की पत्नी फूल कुमारी देवी ने अपने जेठों पर पति की हत्या का आरोप लगाया है. वहीं मृतक की मां गिरजा देवी और भाइयों ने फूल कुमारी देवी पर ही हत्या की आशंका जताई है.

परिजनों का दावा है कि मृतक के शरीर, विशेषकर कूल्हे और पैर के समीप, गहरे चोट के निशान थे. हालांकि पुलिस ने अभी तक चोटों या मौत के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा खुलासा

घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ डॉ. गौरव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मृतक की मां के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम को बुलाया गया है, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है.