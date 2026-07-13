दिल का दौरा क्या पड़ा, ज़िंदगी बेवफ़ा हो गई; पार्क बना श़ख्स के लिए कब्रगाह हार्ट अटैक से मौत! परिवार में पसरा मातम

Maharashtra News: महाराष्ट्र के रायगड जिले में खालापूर के पास स्थित ‘इमॅजिका’ (Imagica) थीम पार्क में घूमने आए 47 वर्षीय पर्यटक की दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ने से मौत हो गई. मृतक की पहचान बदलापूर निवासी कपिल शांताराम पाटील के रूप में हुई है, जो अपने सहकर्मियों के साथ गए थे.

” तमाम गिले-शिकवे भुला कर सोया करो यारो,

सुना है मौत किसी को कोई मोहलत नहीं देती”

जानकारी के अनुसार, इमेजिका पार्क में कपिल शांताराम पाटील को अचानक चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़े. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उनकी मदद की, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. कपिल शांताराम पाटिल अपने परिवार और दोस्तों के साथ पर्यटन का आनंद लेने के लिए इमेजिका वाटर पार्क आए थे. दिन भर विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हुए उन्हें अचानक अस्वस्थता महसूस होने लगी.

लोगों ने बचाने की नाकाम कोशिश की

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इमेजिका थीम पार्क में कपिल शांताराम पाटील को अचानक चक्कर आने के बाद वे जमीन पर गिर पड़े. घटना के तुरंत बाद पार्क में मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की और उपचार के लिए आवश्यक प्रयास किए. हालांकि, सभी कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

उनके दोस्तों और पार्क के कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा सहायता देने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है.

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस ने शव को खालापुर ग्रामीण अस्पताल भेज दिया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उनकी मृत्यु हृदयाघात के कारण होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.