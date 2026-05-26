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ब्रेकअप से बौखलाया आशिक! गर्लफ्रेंड के घर पर फेंका केरोसिन बम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

प्रेमी द्वारा बम फेंकने पर लड़की के घर के बपरामदे में आग लग गई थी. वहीं, पास में एक दो पहिया वाहन और साइकिल भी खड़े थे. घटना का पूरा वीडियो CCTVमें कैद हो गया है और अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

By: Kunal Mishra | Published: May 26, 2026 6:51:47 PM IST

ब्रेकअप से बौखलाया आशिक! गर्लफ्रेंड के घर पर फेंका केरोसिन बम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल


Coimbatore kerosene bomb attack: कोयंबटूर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर या तो आपको हैरानी होगी या तो फिर आपको गुस्सा आएगा. ब्रेकअप और तलाक आदि के मामले तो आपने काफी सुने होंगे. लेकिन, इस बार मामला कुछ ऐसा है कि गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप करने के बाद प्रेमी ने उसके घर पर केरोसिन बम फेंक दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. घटना के बारे में पता लगते ही आस-पास के लोग इकठ्ठा हो गए और आग पर काबू पा लिया.

प्रेमी द्वारा बम फेंकने पर लड़की के घर के बपरामदे में आग लग गई थी. वहीं, पास में एक दो पहिया वाहन और साइकिल भी खड़े थे. घटना का पूरा वीडियो CCTVमें कैद हो गया है और अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. 

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क्या था पूरा मामला?

मामला कोयंबटूर के थोंडामुथुर इलाके का है. मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस के मुताबिक आरोपी कार्तिक उर्फ मारियप्पन और लड़की की पहले से ही दोस्ती थी, लेकिन, आरोपी के ऊपर हत्या समेत 31 मामले पहले से ही दर्ज हैं. इस बात की जानकारी होने के बाद ही लड़की ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया. बस फिर क्या था इस बात से बौखलाए आरोपी ने आक्रोश में आकर लड़की के घर पर केरोसीन बम से हमला कर दिय. केवल ही नहीं बल्कि, लड़की को जान से मार देने की धमकी भी दी. वीडियो मे देखा जा सकता है कि दो युवक मोटरसाइकिल से आते हैं केरोसिन से भरी बोतल घर पर फेंक देते हैं. 

आरोपी को किया गया गिरफ्तार 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के दौरान लड़की के पिता ने आरोपी को बम फेंकते हुए देख लिया था, जिसके बाद उसने पुलिस को पहचान दी. इसके बाद पुलिस द्वारा सोमवार को आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है. माला पूरी तरह से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है. 

Tags: crime news
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