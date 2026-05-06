Mamata Banerjee Memes: ‘हम्बा हम्बा, रम्बा रम्बा’ रीमिक्स पर थिरके लोग, ममता के ही गढ़ में बीच सड़क मनाया जश्न; देखें Video

Mamata Banerjee Memes: भवानीपुर की गलियां, जिन्हें लंबे समय से ममता बनर्जी का राजनीतिक ‘लिविंग रूम’ माना जाता रहा है, ‘हम्बा हम्बा, रम्बा रम्बा’ रीमिक्स पर अचानक एक स्ट्रीट पार्टी में बदल गईं. यह तब हुआ जब BJP के सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री को 15,105 वोटों से हरा दिया. सोमवार रात को, लाउडस्पीकरों पर मशहूर “हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा” का रीमिक्स ज़ोर-ज़ोर से बज रहा था. ये वही शब्द थे जो ममता ने खुद एक जनसभा में कहे थे और लोग मिठाइयों की दुकानों और चाय के ठेलों के सामने नाच रहे थे.

वायरल हुआ जश्न का वीडियो

बता दें कि इस जश्न का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में भीड़ ‘हम्बा रम्बा’ की धुन पर नाच रहे लोगों को देखकर हँस रही थी और उनका उत्साह बढ़ा रही थी, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ज़बरदस्त जीत का जश्न मना रहे थे. भीड़ में मौजूद कई लोगों ने कहा कि ममता की हार उन्हें निजी, नाटकीय और सबसे बढ़कर, मज़ाकिया लगी.

Hass hass ke pet dukhne laga 🤣🤣 Never imagined people of Bengal will openly dance on the streets to the Remix of “Hamba Hamba Ramba Ramba” 🥳😍 This is what freedom from dictatorship looks like 🚩 Bigger the dictator, harder they fall 🔥🔥pic.twitter.com/RMJECTmSun — Sameer (@BesuraTaansane) May 5, 2026

जीत के बाद क्या बोले अधिकारी

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की मुखिया वोटों की गिनती में शुरुआत में आगे चल रही थीं, और सातवें राउंड तक उन्होंने 17,371 वोटों की बढ़त बना ली थी. लेकिन आठवें राउंड से सुवेंदु अधिकारी के आगे निकलने के साथ ही यह बढ़त कम होने लगी, और आखिरकार सुवेंदु ने 73,917 वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि ममता को 58,812 वोट मिले. बाद में पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी था. ममता बनर्जी को हराना बेहद अहम था. ये ममता बनर्जी की राजनीति से विदाई है.” उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे जिताया.”

इस नतीजे के साथ ही पूरे पश्चिम बंगाल में ‘भगवा लहर’ छा गई; BJP ने 200 सीटों का आँकड़ा पार करते हुए कुल 206 सीटें जीतीं, जो बहुमत के लिए ज़रूरी 148 सीटों से कहीं ज़्यादा थीं. दूसरी ओर, TMC 81 सीटों पर पिछड़ गई, और इस विधानसभा चुनाव में 92.93% की ऐतिहासिक वोटिंग दर्ज की गई.