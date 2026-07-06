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रिश्ते को किया तार-तार… पति के बाहर जाते ही भांजे से अवैध संबंध बनाती थी मामी! फिर एक दिन हो गया बड़ा कांड

Uttar 24 Parganas Crime: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों और प्रेम संबंधों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक शादीशुदा 33 वर्षीय महिला और उसके रिश्ते के 32 वर्षीय भांजे के बीच कथित प्रेम संबंधों की कहानी दो संदिग्ध मौतों पर जाकर खत्म हुई. पढ़िए पूरा मामला-

By: Lalit Kumar | Published: July 6, 2026 8:19:30 PM IST

मामी-भांजे की लव स्टोरी का खौफनाक अंत. (AI)
मामी-भांजे की लव स्टोरी का खौफनाक अंत. (AI)


Uttar 24 Parganas Crime: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों और प्रेम संबंधों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक शादीशुदा 33 वर्षीय महिला और उसके रिश्ते के 32 वर्षीय भांजे के बीच कथित प्रेम संबंधों की कहानी दो संदिग्ध मौतों पर जाकर खत्म हुई. महिला का शव रेलवे ट्रैक के पास मिला, जबकि युवक किराए के मकान के अंदर मृत पाया गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और मौत की असली वजह का पता लगाने में जुटी है. बता दें कि महिला अपने भांजे के साथ लिव इन में रह रही थी.

ऐसे बढ़ीं दोनों के बीच नजदीकियां

पुलिस और परिजनों के मुताबिक, मृतका रुनू मंडल की शादी करीब 14 साल पहले बनगांव में हुई थी. शादी के बाद भी उसका मायके आना-जाना लगा रहता था. इसी दौरान उसकी मुलाकात रिश्ते के भांजे देबाशीष मंडल से हुई. बताया जा रहा है कि, समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और यह रिश्ता कथित तौर पर प्रेम संबंध में बदल गया. जानकारी होने पर परिवार से दूरी बढ़ी तो दोनों ने बशीरहाट में एक किराए का मकान लेकर साथ रहना शुरू कर दिया. मतलब पिछले कुछ महीनों से दोनों कथित तौर पर लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे.

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फिर एक ही दिन मिली दो मौतों की खबर

घटना वाले दिन सबसे पहले बशीरहाट रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक से रुनू मंडल का शव बरामद हुआ. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि पास के एक किराए के मकान में एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा है. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, जहां देबाशीष मंडल मृत मिला. दोनों शव मिलने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

देबाशीष के परिजनों का आरोप है कि, वह पिछले कुछ समय से इस रिश्ते को लेकर मानसिक तनाव में था. परिवार का दावा है कि, उसने हाल ही में अपने पिता से फोन पर घर लौटने की इच्छा जताई थी. परिजनों का यह भी आरोप है कि घटना से पहले रुनू मंडल ने देबाशीष के पिता को फोन कर कहा था कि उसने देबाशीष को मार दिया है और अब वह खुद भी अपनी जान दे देगी. हालांकि, पुलिस ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और इन्हें जांच का हिस्सा मानकर सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

पुलिस जुटी है सच्चाई जानने में

फिलहाल पुलिस दोनों मौतों को संदिग्ध मानते हुए जांच कर रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य, कॉल डिटेल और अन्य सबूतों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था. जांच पूरी होने के बाद ही दोनों की मौत के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी.

Tags: crime newshome-hero-pos-4West Bangal News
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