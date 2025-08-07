‘चींटियों की तरह कुचल दूंगी’, चुनाव से पहले घायल शेरनी की तरह दहाड़ी Mamata Banerjee, आखिर किसे दे दी धमकी?

Mamata Banerjee: जैसा की आप सभी जानते हैं कि, पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होनेवाले हैं। वहीँ अब सीएम ममता बनर्जी का पारा भी है होने लगा है। विधानसभा चुनावों से पहले सीएम ने बिना नाम लिए बीजेपी को सीधी चुनौती दे डाली है। दरअसल, इस दौरान उन्होंने कहा, “जब तक मैं नहीं चाहूंगी, तब तक तुम मुझे हरा नहीं सकते। झारग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि मैं एक शेरनी हूँ और किसी को भी मुझे घायल करने की कोशिश करने और मुझे “खतरनाक” बनाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों को चेतावनी दी कि वो उन्हें कम न आंकें, इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई अभी थमी नहीं है।

शेरनी की तरह भरी हुंकार

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दौरान यहाँ ममता बनर्जी का दर्द भी छलक गया। इस दौरान उन्होंने अपने अतीत को याद किया और बताया कि उन पर हमला हुआ था। इस दौरान उन्होंने कहा, सीपीआई की गोलियों से बच गई थी। उन्होंने कहा कि मेरे सर पर मारा गया था, मेरी बॉडी खून से लथपथ थी, लेकिन मैं डरी नहीं थी। इस दौरान उन्होंने खुली चेतावनी दी और कहा कि, मैं तुम्हें चींटियों की तरह कुचल दूंगी। मैं एक जिंदा शेरनी हूं। मुझे घायल करने की कोशिश मत करो, मैं खतरनाक हो जाऊंगी। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि, आप मुझे तभी हरा सकते हैं जब मैं इसकी इजाजत दूं। अगर मैं नहीं चाहूंगी, तो आप भी मुझे नहीं हरा सकते। हुंकार भरते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे हराना आसान नहीं है।

रेस्टोरेंट में बिखरे पड़े थे कंडोम, लड़के-लड़कियां कर रहे थे ‘वो वाला कांड’, जैसे ही खोला दरवाजा…फटी रह गईं पुलिसवालों की आंखें

शाह को दे दिया खुला चैलेंज

आपको बता दें ममता बनर्जी ने ऐसा तब कहा जब चुनाव आयोग ने उनकी सरकार के दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) सहित 4 सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिया। जिससे वो काफी गुस्से में थीं। इतना ही नहीं इस दौरान सीएम ने आयोग पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि, आयोग अमित शाह के एजेंट की तरह काम कर रहा है। यह अमित शाह के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। बंगाल इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अपने अधिकारियों को सजा नहीं मिलने दूंगी। अगर हिम्मत है तो करके देखो।