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ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा झटका, ऋतब्रत बनर्जी बने रहेंगे विपक्ष के नेता

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है. जिसके अनुसार ऋतब्रत बनर्जी को बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता बरकरार रखा है.

By: Sohail Rahman | Published: June 18, 2026 3:35:35 PM IST

कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को लगा झटका
कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को लगा झटका


Ritabrata Banerjee LoP: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी के दिन लधने शुरू हो गए हैं. एक के बाद एक पार्टी के सांसद और विधायक पाला बदलते नजर आ रहे हैं. इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट से भी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को झटका लगा है. दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज यानी गुरुवार (18 जून, 2026) को स्पीकर के उस फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया, जिसमें बागी टीएमसी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता स्वीकार किया गया था.

फिलहाल ऋतब्रत बनर्जी विपक्ष के नेता बने रहेंगे और स्पीकर रथिन बसु का फैसला लागू रहेगा, क्योंकि कोर्ट ने स्पीकर के फैसले में दखल देने से इन्कार कर दिया.

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जस्टिस कृष्णा राव ने क्या कहा?

जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी. उन्होंने सभी पक्षों को सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया. आदेश में कहा गया कि इस कोर्ट को याचिकाकर्ता के मामले में अंतरिम आदेश देने के लिए कोई प्रथण दृष्टया मामला या सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) नहीं मिला, इसलिए अंतरिम आदेश देने से इन्कार किया जाता है. याचिकाकर्ता, टीएमसी विधायक और ममता बनर्जी के करीबी शोवनदेब चट्टोपाध्याय ने स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था.

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कोर्ट से पूछे ये सवाल?

बुधवार को कोर्ट ने स्पीकर की ओर से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल बिल्वदल भट्टाचार्य से पूछा कि स्पीकर ने 9 मई को मिले उस पत्र को क्यों लंबित रखा, जिसमें शोवनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव था. कोर्ट ने गौर किया कि स्पीकर ने उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन बागी गुट से 3 जून को मिले एक अन्य पत्र पर कार्रवाई करते हुए रिताब्रता बनर्जी को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया. कोर्ट ने आगे सवाल किया कि स्पीकर की ओर से कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया कि पहले आवेदन को क्यों नजरअंदाज किया गया, जबकि दूसरे को लगभग तुरंत स्वीकार कर लिया गया.

चुनाव नतीजे के बाद कई विधायक हो गए थे बागी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद उसकी विधायी पार्टी (legislative party) में फूट पड़ गई. पार्टी के ज्यादातर विधायक बागी हो गए. पार्टी नेतृत्व ने वरिष्ठ नेता शोवनदेब चट्टोपाध्याय को विधायी पार्टी का नेता बनाने का प्रस्ताव दिया था. हालांकि, पार्टी के फैसले को दरकिनार करते हुए ऋतब्रत न 58 विधायकों का समर्थन हासिल किया और विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए.

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Tags: mamata banerjeeritabrata banerjee
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