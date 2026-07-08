कोलकाता रैले में हाई-वोल्टेज ड्रामा! कार्यकर्ताओं की झड़प के बीच ममता बनर्जी का फूटा गुस्सा, आदमी को जड़ दिया थप्पड़

Mamata Banerjee Slaped Man: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी शुक्रवार को अपने खास स्ट्रीटफाइटर अवतार में लौटीं, जिसका सबूत कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य को ज़ोरदार थप्पड़ मारना था. बरुईपुर में 11 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के विरोध में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे.

हालांकि, खबर है कि BJP कार्यकर्ताओं ने रैली में रुकावट डाली. दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और धक्का-मुक्की की वजह से जुलूस में रेगुलर रुकावट आ रही थी. सिक्योरिटी फोर्स को लाठीचार्ज करके बीच-बचाव करना पड़ा.

ह्यूमन शील्ड और चोर-चोर जैसे नारे लगाए गए

BJP कार्यकर्ताओं ने रैली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ह्यूमन शील्ड भी बनाई और चोर- चोर जैसे नारे लगाए. बनर्जी के कुछ वफ़ादार तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उन पर अंडे फेंके जाने का सामना किया. रैली खत्म होने वाली थी, तभी ममता बनर्जी के घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई. वह भीड़ को हटाने के लिए आगे बढ़ीं और इस दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक सदस्य को थप्पड़ मार दिया.

Frustrated Mamata Banerjee Hits Multiple People During So Called Protest March Today.@amitmalviya @BJP4Bengal pic.twitter.com/PTduRb7DPi — Soumak Palit (@soumakpalit1) July 8, 2026

उन्होंने दूसरों को भी धक्का दिया. BJP कार्यकर्ताओं ने रैली का विरोध किया था क्योंकि उनका दावा था कि पार्टी को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को बचाती है, पीड़ितों को शर्मिंदा करती है.

रैली करने के लिए कोर्ट की परमिशन थी- ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने BJP पर प्लान्ड हंगामा करने का आरोप लगाया है. उन्होंने शहर की पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का भी आरोप लगाया. हमारे पास यह रैली करने के लिए कोर्ट की परमिशन थी. फिर भी, उन्होंने हमारी महिलाओं पर हमला किया. हमारे कई कार्यकर्ताओं के बुरी तरह खून बह रहा है, और मुझे उन्हें बचाने के लिए अपने घर से बाहर आना पड़ा.

उन्होंने सुबह मेरे घर के पास बाइक रैली निकाली और मुझे धमकाया. वे पूरे रैली रूट पर DJ बजाते रहे और हमारे हैंड माइक भी छीन लिए, जिसके लिए हमारे पास कोर्ट की इजाज़त थी. पुलिस BJP कैडर की तरह काम कर रही है; मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है.

BJP के स्टेट प्रेसिडेंट ने क्या कहा?

BJP के स्टेट प्रेसिडेंट समिक भट्टाचार्य ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि ममता बनर्जी एक पुरानी पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं जिन्हें सड़कों पर घूमना पसंद है. हमने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका है. लेकिन TMC ने 15 साल पहले लोगों के पार्टी पर जताए भरोसे को धोखा दिया. उन्होंने राज्य में हिंसक पॉलिटिकल कल्चर को बदलने नहीं दिया.

कोलकाता पुलिस ने रैली करने की इजाज़त देने से मना कर दिया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने ऑर्डर रद्द कर दिया. इसने आम लोगों की परेशानी को कम करने के लिए रैली का प्रस्तावित रूट बदल दिया.