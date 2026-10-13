Mamata Banerjee Attack: घूंसा मारने की कोशिश, हाथ में था चाकू! ‘पिसी-पिसी’ बोलकर ममता बनर्जी के करीब पहुंची महिला ने किया हमला

Mamata Banerjee Security Breach: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी से जुड़ी एक घटना ने मंगलवार 13 अक्टूबर 2026 को राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है. आरोप है कि कोलकाता के कालीघाट में पूजा पंडाल के उद्घाटन के दौरान एक अज्ञात महिला ने उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनके करीब पहुंचने की कोशिश की. ममात बनर्जी के करीबी तृणमूल कांग्रेस नेताओं का दावा है कि महिला ने उन पर घूंसे से हमला करने का प्रयास किया. कुछ नेताओं ने महिला के पास चाकू होने का भी आरोप लगाया है. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

पूजा उद्घाटन के दौरान क्या हुआ?

बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम ममता बनर्जी राज्यसभा सांसद डोला सेन के साथ अपने इलाके कालीघाट में आयोजित ‘मिलन संघ’ पूजा का उद्घाटन करने पहुंची थीं. इसी दौरान कथित तौर पर एक अनजान महिला भीड़ से निकलकर उनके सुरक्षा घेरे के पास पहुंच गई. तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के मुताबिक, महिला ने ममता बनर्जी के करीब जाने और उन्हें घूंसा मारने की कोशिश की. हालांकि, आसपास मौजूद लोगों ने उसे रोक दिया. इस दौरान भीड़ में धक्का-मुक्की हुई और महिला सड़क पर गिर गई.

प्रत्यक्ष घटनाक्रम को लेकर सामने आए दावों के मुताबिक, महिला लगातार ‘पिसी-पिसी’ यानी बुआ कहकर ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश कर रही थी. बाद में स्थानीय महिलाओं ने उसे उठाकर भीड़ से अलग किया. इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों के साथ उसकी बहस होने की भी बात सामने आई है.

चाकू वाले दावे की पुष्टि नहीं

इस घटना के बारे में सबसे गंभीर आरोप यह है कि महिला के पास चाकू था और वह हमला करने की तैयारी कर रही थी. हालांकि, इस दावे की कोई स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए, महिला के इरादों या किसी हथियार की मौजूदगी के बारे में कोई पक्का नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी.

Z-प्लस सिक्योरिटी के बावजूद महिला वहां कैसे पहुंची?

ममता बनर्जी को Z-प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है. किसी अनजान व्यक्ति के उनके सुरक्षा घेरे के पास पहुंचने के आरोप ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. तृणमूल कांग्रेस के करीबी नेताओं ने इस मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग की है.

कालीघाट पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई शिकायत

खबर है कि कालीघाट पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है. अब पुलिस जांच और आधिकारिक बयान का इंतजार है. जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि घटना के दौरान असल में क्या हुआ था, महिला वहां कैसे पहुंची, और क्या कोई सुरक्षा चूक हुई थी.