Mamata Banerjee FIR: रोड ब्लॉक कर रैली करना ममता बनर्जी को पड़ा भारी, कोलकाता पुलिस ने उठाया बड़ा कदम; बंगाल से दिल्ली तक मचा हड़कंप

Mamata Banerjee FIR: कोलकाता पुलिस ने बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ खुद से संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है. उन पर शुक्रवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा की रैली के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को राज्य की राजधानी में कैथेड्रल रोड पर 28 अगस्त को तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का स्थापना दिवस मनाने की इजाजत दी थी, लेकिन साथ ही यह निर्देश भी दिया था कि सड़क का एक हिस्सा खुला रखा जाए.

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