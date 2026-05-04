15 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में एंट्री, कितनी पढ़ी-लिखी हैं ममता बनर्जी? नेट वर्थ सुन पकड़ लेंगे माथा

Mamata Banerjee: आज कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसका सरकार बनेगा. अगर टीएमसी बाजी मारती है तो ममता दीदी एक बार फिर पश्चिम बंगाल के सत्ता पर काबिज होंगी. फायरब्रांड लीडर के तौर पर जानी जाने वाली ममता दीदी काफी जोशीली हैं. उन्होंने 15 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में कदम रखा था. अपने भाषणों से विरोधियों को हराने वाली ममता बनर्जी न सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि एजुकेशन में भी कई बड़े नेताओं से काफी आगे हैं. पॉलिटिक्स में उनका आना किसी प्लान का हिस्सा नहीं था, बल्कि जुनून का नतीजा था. आइए जानें कि वह कितनी पढ़ी-लिखी हैं और पॉलिटिक्स में कैसे आईं.

ममता बनर्जी की शुरुआती ज़िंदगी

ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी, 1955 को कोलकाता में हुआ था. वह एक मिडिल क्लास बंगाली हिंदू परिवार से हैं. उनके पिता की 17 साल की उम्र में मेडिकल इलाज की कमी के कारण मौत हो गई थी. घर की जिम्मेदारियां और हालात मुश्किल होने के बावजूद, ममता ने अपनी एजुकेशन और पक्के इरादे को कभी कम नहीं होने दिया.

ममता बनर्जी कितनी पढ़ी-लिखी हैं?

ममता बनर्जी न सिर्फ़ एक फायरब्रांड लीडर हैं, बल्कि बहुत पढ़ी-लिखी इंसान भी हैं. 1970 में, उन्होंने देशबंधु शिशु शिक्षालय से अपनी हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की. फिर उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज से हिस्ट्री में बैचलर डिग्री ली. उनके पास कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर डिग्री भी है.

पोस्ट-ग्रेजुएशन के बाद, ममता बनर्जी ने श्री शिक्षायतन कॉलेज से B.Ed. और जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री ली. उन्हें कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर से ऑनरेरी डॉक्टरेट और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से D.Litt. (डॉक्टर ऑफ़ लिटरेचर) की डिग्री भी मिली.

15 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में एंट्री

कम ही लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी 15 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में आ गई थीं. कॉलेज के दिनों में, उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और छात्र परिषद यूनियन बनाई. यहीं से उनका एटीट्यूड और लीडरशिप स्किल्स साफ़ दिखे. ममता ने अपना पॉलिटिकल करियर कांग्रेस पार्टी से शुरू किया.

1975 में, उन्हें पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, लेकिन पार्टी के अंदर जल्द ही मतभेद पैदा हो गए. ममता ने एक बड़ा फैसला लिया और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की स्थापना की. यह फैसला बाद में बंगाल की राजनीति में गेम-चेंजर साबित हुआ.

ममता बनर्जी के पास कितनी संपत्ति?

ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक, उनकी कुल चल संपत्ति ₹15.37 लाख है. 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कुल ₹16.72 लाख दान देने की जानकारी दी थी. इसका मतलब है कि पिछले पांच सालों में उनकी कुल संपत्ति में ₹1.3 लाख की कमी आई है.

ममता बनर्जी की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा उनके बैंक अकाउंट में है. TMC प्रमुख के अलग-अलग बैंक अकाउंट में कुल ₹12.76 लाख से ज़्यादा जमा हैं.ममता बनर्जी ने यह भी बताया है कि उनके पास 9.75 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग ₹145,000 है.

ममता बनर्जी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है. इसका मतलब है कि उनके पास कोई घर, कमर्शियल बिल्डिंग या खेती की ज़मीन नहीं है. उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं है.

अपनी सादी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाने वाली ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने हलफनामे में साफ किया है कि उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है. 2021 में, उन्होंने बताया था कि उनके पास कुल ₹69,255 कैश थे, जो अब बढ़कर ₹75,700 हो गए हैं.

ममता बनर्जी ने अपने एफिडेविट में कोई क्रिमिनल केस या लायबिलिटी (कर्ज) नहीं बताया है.