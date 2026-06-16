ममता बनर्जी को अपनी हार पर नहीं हो रहा भरोसा! शुभेंदु अधिकारी की जीत को दी चुनौती, खुद पहुंचीं हाईकोर्ट

पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को भवानीपुर विधानसभा चुनाव में मिली अपनी हार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा है. नतीजों को सिरे से खारिज करते हुए ‘दीदी’ ने अब एक ऐसा बड़ा कदम उठा लिया है, जिसने पूरे बंगाल में सियासी भूचाल ला दिया है. आखिर ममता बनर्जी ने कोर्ट का रुख क्यों किया और इस बार उनका अंदाज क्यों अलग था? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर…

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है. मंगलवार को उन्होंने भवानीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजों को चुनौती देते हुए एक चुनावी याचिका दायर की. वह खास तौर पर यह केस फाइल करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचीं और ओथ कमिश्नर के सामने ज़रूरी कागज़ात पर दस्तखत किए. उनके साथ टीएमसी नेता डेरेक ओ’ब्रायन, डोला सेन, कुणाल घोष और कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे.

क्या 14 मई के बाद ममता के पहनावे में बदलाव आया है?

ममता बनर्जी इससे पहले 14 मई को भी कलकत्ता हाई कोर्ट गई थीं. उस समय वह वकील के लिबास में पहुंची थीं, क्योंकि वह कोर्ट रूम में खुद केस की पैरवी करना चाहती थीं. हालांकि, इस बार वह साड़ी पहनकर पहुंचीं.

2021 में नंदीग्राम में हार से जुड़ा मामला अभी भी लंबित है

इससे पहले, 2021 में नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी से हारने के बाद, ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट में इसी तरह की चुनावी याचिका दायर की थी. हालांकि, वह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है.

भवानीपुर में ममता की हार का अंतर

भवानीपुर में ममता बनर्जी को बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने 15,105 वोटों के अंतर से हराया था. हालांकि, उन्होंने शुरू से ही इस हार को मानने से इनकार कर दिया है. चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए गए थे और 5 मई को उन्होंने कालीघाट स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे हारे नहीं हैं और आरोप लगाया था कि वोट ज़बरदस्ती लूटे गए थे. अब, उन्होंने उन नतीजों को चुनौती देने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.