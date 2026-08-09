‘डाकुओं की रानी’ के नारे, फेंके गए पत्थर, कीचड़ और जूते… हलिशहर में ममता बनर्जी के साथ जो हुआ, देखें VIDEO!

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उत्तर 24 परगना जिले के हलिशहर में भारी विरोध का सामना करना पड़ा. वे दिवंगत तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यकर्ता बिरजू केवट के परिजनों से मिलने उनके घर जा रही थीं, तभी प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को घेर लिया. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इस दौरान उन पर हमला किया गया और उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया.

क्या है पूरा मामला?

हलिशहर में जब ममता बनर्जी दिवंगत टीएमसी कार्यकर्ता बिरजू केवट के घर की ओर बढ़ रही थीं, तो एक उग्र भीड़ ने उनकी गाड़ी को रोक लिया. बिरजू केवट की पत्नी और टीएमसी पार्षद जेनी शर्मा के मुताबिक, शुक्रवार को हलिशहर में ही बिरजू का निधन हुआ था.





गाड़ी पर फेंके गए कीचड़, जूते और पत्थर

घटना के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और तीखी नारेबाजी करने लगे. भीड़ ने गाड़ी पर कीचड़ पोत दिया, पानी की बोतलें फेंकी और जूते-चप्पल तक बरसाए. यही नहीं, प्रदर्शनकारी ‘चोर-चोर’ और ‘डाकुओं की रानी’ जैसे नारे भी लगा रहे थे.

#WATCH | Barrackpore: Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee’s vehicle was attacked while she was on her way to meet a TMC worker in North 24 Parganas. As per former CM Mamata Banerjee, “Large stones were hurled at my car by anti-social elements,right in front of the… pic.twitter.com/JrTd2uFNlK — ANI (@ANI) August 9, 2026

ममता बनर्जी का बड़ा बयान

घटना को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि भीड़ ने गाड़ी पर एक बड़ा पत्थर भी फेंका. अगर उस वक्त गाड़ी की खिड़की खुली होती, तो उनका सिर भी फट सकता था. उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, लेकिन उन्होंने हमलावरों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया.