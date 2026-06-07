Delhi Hotel Fire: LPG नहीं इस वजह से लगी दिल्ली के होटल में आग, जिसमें जल गए 21 लोग; कुक केशव नेगी पुलिस से किया हैरान करने वाला खुलासा

Delhi Hotel Fire: दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में लगी आग की दिल्ली पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. एक और बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने होटल के कुक केशव नेगी को गिरफ्तार किया है. दिलशाद गार्डन के रहने वाले केशव नेगी से कड़ी पूछताछ में आग लगने की असली वजह और भयानक मंजर के पीछे का पूरा सच सामने आया है. कुक ने पुलिस के सामने कबूल किया कि हादसा LPG सिलेंडर फटने से नहीं, बल्कि किचन के इलेक्ट्रिक स्टोव से हुए ज़ोरदार धमाके से हुआ था.

पुलिस कस्टडी में कुक केशव नेगी ने बताया कि घटना वाले दिन वह किचन में काम कर रहा था, तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ. धमाके से तुरंत ही भयंकर आग लग गई. केशव के मुताबिक उसने तुरंत एक्शन लिया और आग पर काबू पाने के लिए तुरंत पावर सप्लाई काट दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. वायरिंग और अंदर का स्ट्रक्चर चपेट में आने की वजह से आग बुझने के बजाय पूरी बिल्डिंग में तेज़ी से फैल गई. दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि होटल की अंदरूनी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट और कुक की लापरवाही की वजह से यह भयानक हादसा हुआ. जांच टीम को मौके पर किसी LPG सिलेंडर के फटने का कोई सबूत नहीं मिला.

4 आरोपी गिरफ्तार

मालवीय नगर में लगी इस दर्दनाक आग में कम से कम 21 बेगुनाह लोगों की जान चली गई है, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. मरने वालों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक (बांग्लादेश, लाइबेरिया, नाइजीरिया और मोजाम्बिक के रहने वाले) शामिल हैं. पुलिस ने लापरवाही के लिए होटल मालिक लवकेश बजाज, स्वीटी सरकार और पुष्पो सरकार को पहले ही जेल भेज दिया था. कुक केशव की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में आरोपियों की संख्या चार हो गई है. पुलिस के मुताबिक, होटल की बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया था और सुरक्षा इंतजामों में गंभीर कमियां थीं.

कई की हालत स्थिर

हादसे के समय, फायरफाइटर्स और पुलिस ने तेजी से काम करते हुए बिल्डिंग से 47 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. अभी साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में 15 जले हुए मरीज़ों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 13 विदेशी नागरिक हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, वेंटिलेटर पर रखे गए मरीज़ों की हालत अब स्थिर है और उनकी सेहत में सुधार के संकेत दिख रहे हैं. दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, आग ने होटल के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर की सभी पांच मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे काफी नुकसान हुआ. फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.