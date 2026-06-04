Malviya Nagar Fire: दंपति ने एक दूसरे के बाहों में तोड़ा दम, बाथरूम का नजारा देख रेस्क्यू टीम के आखों में आएं आंसू

Malviya Nagar Fire: साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में लगी भयानक आग से जो कहानियां सामने आ रही हैं, वे किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी हैं. अपनों को बचाने की ज़बरदस्त कोशिश और मौत के भयानक मंज़र के बीच, एक ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई जिसने फायरफाइटर्स और डॉक्टरों की आंखों में आंसू ला दिए. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, पति-पत्नी की लाशें पहली मंज़िल पर एक बंद वॉशरूम में मिलीं. मौत के आखिरी पलों में भी, वे एक-दूसरे के करीब रहे, जाते समय एक-दूसरे को गले लगाए रहे.

चश्मदीदों और फायरफाइटर्स के मुताबिक, जब आग की लपटें और ज़हरीला धुआं पहली मंज़िल पर फैल गया, तो कपल को बचने का कोई रास्ता नहीं मिला. अपनी जान बचाने की ज़बरदस्त कोशिश में, वे वॉशरूम में भागे और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया. उन्हें शायद उम्मीद थी कि पानी और बंद दरवाज़ा होने से आग और धुआं उन तक नहीं पहुंच पाएगा, और कोई फरिश्ता जल्द ही उन्हें बचा लेगा. लेकिन समय के साथ, घुटन भरा काला धुआं भी वॉशरूम में घुस गया.

Horrifying visuals from the massive fire at Flourish Stay B&B in Malviya Nagar, Delhi, today. Nearly two dozen people killed, mostly foreigners. Authorities say the death toll could rise. The victims are mostly patients at nearby Max hospital. The illegal structure had 24 rooms… pic.twitter.com/B9gpHUa7Sf — Murukesh Krishnan (@MURUKESHK) June 3, 2026

नजारा देख कर दंग रह गई पुलिस

जब रेस्क्यू टीम दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई, तो नज़ारा देखकर सभी डर गए. पत्नी टॉयलेट सीट पर बेजान पड़ी थी, और पति पास में ही कुर्सी पर बैठा था. दोनों के शरीर जल चुके थे, लेकिन उनकी बाहें एक-दूसरे को कसकर पकड़े हुए थीं. वे एक-दूसरे से लिपटे हुए थे.

एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत

इस दिल दहला देने वाले हादसे ने गुरुग्राम के विवेक अग्रवाल के खुशहाल परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया. विवेक अपने पिता राधेश्याम अग्रवाल का इलाज कराने दिल्ली आए थे, जो साकेत के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे. विवेक अपनी मां, पत्नी, दो छोटी बेटियों और मामा-मामी के साथ हॉस्पिटल के पास रहने के लिए इसी गेस्ट हाउस में रुके थे. आग लगने के समय विवेक घबरा गए और उन्होंने एक रिश्तेदार को कॉल किया, लेकिन वह बस इतना ही कह पाए, “भाई, यहां आग लग गई है…” कॉल कुछ ही सेकंड में कट गई, और वे फिर कभी बात नहीं कर पाए. शाम तक विवेक और परिवार के आठ अन्य सदस्यों की मौत की पुष्टि हो गई.

जानलेवा था धुआं

अधिकारियों का कहना है कि इस मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में ज़हरीला धुआं आग से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ. कॉरिडोर बहुत पतले थे और वेंटिलेशन की कमी के कारण, पूरी बिल्डिंग कुछ ही मिनटों में गैस चैंबर बन गई. कई लोग अपने कमरों से बाहर निकलने से पहले ही बेहोश हो गए. बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाने के लिए फायरफाइटर्स को लोहे के शटर और ग्रिल काटने पड़े. इस लापरवाही और समय के चक्कर ने 21 बेगुनाह जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया.