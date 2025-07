Mallikarjun Kharge Birthday Celebration: Kharge का Birthday Cake देखकर हैरान है इंटरनेट, Priyanka Gandhi ने अपने हाथों से बनाया, Video में देखें राहुल गांधी का रिएक्शन

Mallikarjun Kharge Birthday Celebration: आज, 21 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है। खड़गे ने अपना 83वां जन्मदिन मनाया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि प्रियंका गांधी ने खड़गे जी के लिए खजूर का केक बनाया है। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट किया, “खड़गे जी मीठे से परहेज़ करते हैं, आज उनका जन्मदिन है, इसलिए प्रियंका जी ने उनके लिए बिना चीनी का खजूर का केक बनाया है। अपने बड़ों का इतनी छोटी-छोटी बातों से ख्याल रखना ही सम्मान और प्यार है। यही हमारे संस्कार हैं।”

वरिष्ठ कांग्रेस नेता का जन्मदिन संसद भवन में मनाया गया और केक काटा गया। इस दौरान प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कई अन्य सांसद मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबके सामने केक काटा। उन्होंने प्रियंका गांधी द्वारा बनाया गया खजूर का केक काटा।

जब खड़गे ने केक काटा, तो मौजूद सभी लोगों ने तालियाँ बजाईं। राहुल गांधी ने खड़गे को केक खिलाया, जिसके बाद खड़गे ने भी राहुल गांधी को केक खिलाया। खड़गे ने प्रियंका गांधी को केक भी खिलाया। प्रियंका गांधी ने खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी और शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। राहुल गांधी खड़गे के बगल में बैठे नज़र आए, राहुल ने खड़गे को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया।

Parliament adjourned.

No debate on Op Sindoor despite Govt readiness.

But guess what — Congress had time for a cake-cutting celebration in the House! 🎂

🇮🇳 ₹2.5 lakh/min of taxpayer money — WASTED.

Accountability can wait, cake can’t? pic.twitter.com/cPxHDoEy5G

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) July 21, 2025