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मालकिन के बाहर जाते ही घर पर नौकरानी अकेले ही करती थी ‘गंदी बात’

आइटी पार्क में रहने वाली एक महिला के एक वर्ष पहले हीरे व सोने के लाखों रुपये के गहने चोरी हो गए. उन्होंने खुद गहनों की तलाश की और पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन गहनों का कहीं पता नहीं लग पाया.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 3, 2026 4:33:06 PM IST

रील ने खोल दी चोरी की पोल, नौकरानी निकली गहनों की चोर
रील ने खोल दी चोरी की पोल, नौकरानी निकली गहनों की चोर


Dehradun News: आइटी पार्क में रहने वाली एक महिला के एक वर्ष पहले हीरे व सोने के लाखों रुपये के गहने चोरी हो गए. उन्होंने खुद गहनों की तलाश की और पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन गहनों का कहीं पता नहीं लग पाया. नौकरानी पर शक हुआ, लेकिन नौकरानी उनके साथ खुद पुलिस के पास शिकायत करने के लिए पहुंची तो उन्हें उस पर विश्वास हो गया. नौकरानी के व्हाटसएप स्टेट्स व इंस्टाग्राम रील देखी तो उसमें उसने वहीं गहने पहने हुए हैं. शिकायत के आधार पर राजपुर थाना पुलिस ने नौकरानी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है.

इंस्टाग्राम रील से हुआ खुलासा

शिकायतकर्ता मालकिन ने बताया कि नौकरानी विमला देवी के व्यवहार को देखते हुए विश्वास हुआ कि कहने किसी और ने चुराए हैं. इसके बाद उन्होंने अपने घर में हर जगह गहनों की तलाश की लेकिन कहीं पता नहीं लग पाया. 29 जून की सुबह उन्होंने विमला देवी के वाट्सएप स्टेट्स और इंस्टाग्राम रील देखी तो उसमें वह गहने पहने दिखाई दे रही है.

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अब उन्हें यकीन हो गया है कि गहने विमला देवी ने ही चोरी किए थे. इस मामले में उन्होंने 29 जून को जाखन पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दी लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की. बताया गया है कि वर्तमान में चौकी में महिला कांस्टेबल उपस्थित नहीं है. इस मामले में राजपुर थाना पुलिस ने महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

तकरीबन 10 लाख तक हो सकती है गहनों की कीमत

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई. जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को जोहड़ी रोड से आरोपित महिला विमला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया.

उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गया एक हीरे का हार, सोने का लॉकेट, दो सोने की अंगूठियां, एक सोने का पेंडल तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया. बरामद आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई है.

ऐसे मामलों में लगने वाले मुकदमे और कानून इस प्रकार हैं

  • BNS की धारा 305(a): यदि घर, कमरे या आवास में कोई चोरी होती है, तो यह धारा लागू होती है. इसके तहत 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
  • BNS की धारा 317: यदि किसी व्यक्ति को यह पता हो कि गहने चोरी के हैं और फिर भी वह उन्हें अपने पास रखता है या पहनता है, तो यह धारा लगती है.  इसमें 3 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है.
  • सबूत: स्टेटस और रील के स्क्रीनशॉट, और गहनों के बिल बहुत मजबूत सबूत (Digital Evidence) माने जाते हैं.

Tags: dehradun newsstolen jewelry
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