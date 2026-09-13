जब Kishore Kumar के रंग में डूबे मलेशिया के PM Anwar Ibrahim! BRICS समिट में गूंजा ‘ख्वाब हो तुम; देखें वीडियो

PM Anwar Ibrahim Sing Kishore Kumar Song | BRICS Summit 2026: मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत में अपने डिप्लोमैटिक दौरे में एक अनएक्सपेक्टेड बॉलीवुड ट्विस्ट जोड़ा, जब उन्होंने नई दिल्ली में रहने के दौरान किशोर कुमार का एवरग्रीन गाना ‘ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत’ गाया. अनवर ने इंस्टाग्राम पर परफॉर्मेंस का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मलेशियाई लीडर को यह आइकॉनिक हिंदी गाना गाते हुए देखा जा सकता है और उनके साथ एक पियानिस्ट भी है. यह गाना, जो ओरिजिनली 1965 की फिल्म तीन देवियां में था, एस डी बर्मन ने कंपोज किया था और मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था, जिसमें देव आनंद फिल्म के लीड एक्टर थे.

विदेशी लोगों का भारत से जुड़ाव

इस अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ने अनवर के डिप्लोमैटिक मीटिंग्स और एंगेजमेंट्स के बिज़ी शेड्यूल में एक कल्चरल टच जोड़ दिया. इंडियन सिनेमा से उनकी जान-पहचान पिछली बातचीत के दौरान भी सामने आई है, जिसमें उनके द्वारा शेयर किया गया एक पुराना ऑफिशियल वीडियो मोंटाज भी शामिल है जिसमें कभी खुशी कभी गम का ‘बोले चूड़ियां’ दिखाया गया था.

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अनवर इब्राहिम ने PM मोदी को ‘बहुत पॉपुलर’ कहा

मलेशिया के प्रधानमंत्री ने शनिवार को 18वें BRICS समिट के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो-तरफ़ा बातचीत के लिए मुलाकात की. उनकी बातचीत के एक वीडियो में दोनों नेताओं को एक साथ बैठने से पहले हाथ मिलाते हुए दिखाया गया, जिस दौरान अनवर ने मोदी की पॉपुलैरिटी के बारे में खुलकर बात की. विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करते हुए अनवर ने कहा, “देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बहुत पॉपुलर हैं; मुझे उनके लिए बहुत सारे मैसेज मिले हैं. यह इनफॉर्मल बातचीत तब हुई जब दोनों नेताओं ने कई एरिया में भारत-मलेशिया रिश्तों को और मजबूत करने के तरीकों पर बात की.