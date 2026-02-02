Home > दिल्ली > NCRTC IRCTC One-Click Booking: डेली पैसेंजर्स को अब मिलेगी राहत! वन-क्लिक बुकिंग से बदलेगा एनसीआर का ट्रैवल गेम; यहां समझें पूरा सिस्टम

NCRTC IRCTC One-Click Booking: डेली पैसेंजर्स को अब मिलेगी राहत! वन-क्लिक बुकिंग से बदलेगा एनसीआर का ट्रैवल गेम; यहां समझें पूरा सिस्टम

NCRTC IRCTC ticketing system: IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर अपनी बुकिंग डिटेल्स खोलकर और NCRTC आइकन पर क्लिक करके आसानी से नमो भारत के टिकट बुक कर सकते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 2, 2026 8:30:52 PM IST

NCRTC-IRCTC का सीमलेस टिकटिंग सिस्टम
NCRTC-IRCTC का सीमलेस टिकटिंग सिस्टम


NCRTC IRCTC one-click booking: नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने एक सीमलेस टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे यात्री इंडियन रेलवे और नमो भारत से यात्रा के लिए आसानी से अपने टिकट प्लान और बुक कर सकते हैं. नमो भारत के यात्री अब नमो भारत ऐप पर मौजूद IRCTC आइकन पर क्लिक करके सीधे इंडियन रेलवे के टिकट बुक कर सकते हैं.
 
दूसरी ओर, IRCTC के यात्री, दिल्ली को अपनी मंज़िल चुनकर ट्रेन टिकट बुक करने के बाद, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर अपनी बुकिंग डिटेल्स खोलकर और NCRTC आइकन पर क्लिक करके आसानी से नमो भारत के टिकट बुक कर सकते हैं.

जानें टिकट कैसे करें बुक?

अब, नमो भारत के यात्री नमो भारत ऐप पर IRCTC आइकन के ज़रिए सीधे इंडियन रेलवे के टिकट बुक कर सकते हैं. इसी तरह, दिल्ली जाने वाले IRCTC यात्री IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर अपनी बुकिंग डिटेल्स देखकर और NCRTC आइकन पर क्लिक करके नमो भारत के टिकट बुक कर सकते हैं.
 
नमो भारत और इंडियन रेलवे नेटवर्क के अब इंटीग्रेट होने से, यात्री दोनों प्लेटफॉर्म पर बिना किसी रुकावट के एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं.

NCRTC-DMRC ट्रेन टिकट इंटीग्रेशन

ऐसा ही एक सिस्टम पहले से ही DMRC और NCRTC के बीच चालू है, जिससे DMRC और नमो भारत कनेक्ट ऐप के ज़रिए इंटीग्रेटेड टिकट खरीदे जा सकते हैं। यह NCRTC-DMRC इंटीग्रेशन सिस्टम यात्रियों को एक-दूसरे के मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए नमो भारत और दिल्ली मेट्रो दोनों सेवाओं के लिए टिकट बुक करने की सुविधा देता है, जिससे इस क्षेत्र में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और मज़बूत होती है.

इन यात्रियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

इस सुविधा से दैनिक अप-डाउन करने वाले यात्रियों, ऑफिस गोअर्स, छात्रों और लंबी दूरी के यात्रियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा. NCR, खासकर दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग बिना किसी परेशानी के RRTS और लंबी दूरी की ट्रेनों को जोड़कर यात्रा कर सकेंगे. जिन यात्रियों को पहले अलग-अलग टिकट बुक करने पड़ते थे, अब उन्हें एक ही बुकिंग में पूरा सफर कवर करने की सुविधा मिलेगी.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Delhi Meerut RRTS ticket bookingIRCTC rail connect appNamo Bharat ticketNCRTC IRCTC one-click bookingNCRTC IRCTC ticketing system
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अगर आप भी हैं भोजपुरी फिल्मों के दीवानें, तो यहां...

February 2, 2026

शमिता शेट्टी का फिटनेस मंत्रा

February 2, 2026

ग्रैमी अवॉर्ड्स सिंगर का टॉपलेस लुक, देख फटी रह जाएंगी...

February 2, 2026

weekly lucky zodiacs 2 to 8 february 2026 aries leo...

February 1, 2026

समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना…

January 31, 2026

खाली पेट लौकी का जूस पीने के 6 चमत्कारी फायदें

January 31, 2026
NCRTC IRCTC One-Click Booking: डेली पैसेंजर्स को अब मिलेगी राहत! वन-क्लिक बुकिंग से बदलेगा एनसीआर का ट्रैवल गेम; यहां समझें पूरा सिस्टम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NCRTC IRCTC One-Click Booking: डेली पैसेंजर्स को अब मिलेगी राहत! वन-क्लिक बुकिंग से बदलेगा एनसीआर का ट्रैवल गेम; यहां समझें पूरा सिस्टम
NCRTC IRCTC One-Click Booking: डेली पैसेंजर्स को अब मिलेगी राहत! वन-क्लिक बुकिंग से बदलेगा एनसीआर का ट्रैवल गेम; यहां समझें पूरा सिस्टम
NCRTC IRCTC One-Click Booking: डेली पैसेंजर्स को अब मिलेगी राहत! वन-क्लिक बुकिंग से बदलेगा एनसीआर का ट्रैवल गेम; यहां समझें पूरा सिस्टम
NCRTC IRCTC One-Click Booking: डेली पैसेंजर्स को अब मिलेगी राहत! वन-क्लिक बुकिंग से बदलेगा एनसीआर का ट्रैवल गेम; यहां समझें पूरा सिस्टम