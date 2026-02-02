NCRTC IRCTC One-Click Booking: डेली पैसेंजर्स को अब मिलेगी राहत! वन-क्लिक बुकिंग से बदलेगा एनसीआर का ट्रैवल गेम; यहां समझें पूरा सिस्टम

NCRTC IRCTC one-click booking: नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने एक सीमलेस टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे यात्री इंडियन रेलवे और नमो भारत से यात्रा के लिए आसानी से अपने टिकट प्लान और बुक कर सकते हैं. नमो भारत के यात्री अब नमो भारत ऐप पर मौजूद IRCTC आइकन पर क्लिक करके सीधे इंडियन रेलवे के टिकट बुक कर सकते हैं.

दूसरी ओर, IRCTC के यात्री, दिल्ली को अपनी मंज़िल चुनकर ट्रेन टिकट बुक करने के बाद, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर अपनी बुकिंग डिटेल्स खोलकर और NCRTC आइकन पर क्लिक करके आसानी से नमो भारत के टिकट बुक कर सकते हैं.

जानें टिकट कैसे करें बुक?

अब, नमो भारत के यात्री नमो भारत ऐप पर IRCTC आइकन के ज़रिए सीधे इंडियन रेलवे के टिकट बुक कर सकते हैं. इसी तरह, दिल्ली जाने वाले IRCTC यात्री IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर अपनी बुकिंग डिटेल्स देखकर और NCRTC आइकन पर क्लिक करके नमो भारत के टिकट बुक कर सकते हैं.

नमो भारत और इंडियन रेलवे नेटवर्क के अब इंटीग्रेट होने से, यात्री दोनों प्लेटफॉर्म पर बिना किसी रुकावट के एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं.

NCRTC-DMRC ट्रेन टिकट इंटीग्रेशन

ऐसा ही एक सिस्टम पहले से ही DMRC और NCRTC के बीच चालू है, जिससे DMRC और नमो भारत कनेक्ट ऐप के ज़रिए इंटीग्रेटेड टिकट खरीदे जा सकते हैं। यह NCRTC-DMRC इंटीग्रेशन सिस्टम यात्रियों को एक-दूसरे के मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए नमो भारत और दिल्ली मेट्रो दोनों सेवाओं के लिए टिकट बुक करने की सुविधा देता है, जिससे इस क्षेत्र में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और मज़बूत होती है.

इन यात्रियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा