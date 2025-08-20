‘साहब! मेरा पति Nora Fatehi जैसा फिगर…’, कुछ पल  के Satisfaction के लिए पत्नी पर करता जुल्म, अबॉर्शन तक करवा दिया

UP News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ रहने वाली महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि उसे रोज़ उसकी बॉडी को लेकर ताने मारे जाते हैं। यहाँ तक कि उसे गर्भपात के लिए भी मजबूर किया गया है। मुरादनगर की रहने वाली युवती की शादी इसी साल मार्च में मेरठ के एक फिजिकल एजुकेशन टीचर से हुई थी। युवती का आरोप है कि उसके पिता ने उसे 24 लाख रुपये की महिंद्रा स्कॉर्पियो, लाखों रुपये की नकदी और जेवरात गिफ्ट किए थे। शादी में 75 लाख रुपये खर्च हुए थे। आरोप है कि इतना खर्च करने के बाद भी युवती को परेशान किया जाता रहा।

नोरा जैसा फिगर बनाने पर करता था मजबूर

पत्नी ने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि शादी के बाद पहली रात मेरे पति मेरे साथ नहीं सोए। इसके बजाय, उन्होंने बहाना बनाया और अपने माता-पिता के कमरे में चले गए। शादी के बाद से ही मेरे पति का मेरे प्रति रवैया अच्छा नहीं था। मेरी लंबाई सामान्य है। मैं दिखने में बहुत सुंदर नहीं हूं। मेरे पति को मेरी कद-काठी से इतनी नफरत थी कि वो मुझे रोजाना ताने मारते थे। उनके परिवार वाले मुझसे ज्यादा दहेज की भी मांग करते थे। मेरे पति कहते थे कि मुझसे शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वह कहते थे कि उन्हें नोरा फतेही जैसी कोई खूबसूरत लड़की मिल सकती थी।

फिगर बनाने के लिए करवाया अबॉर्शन

पीड़िता ने आगे कहा कि,लड़की का यह भी आरोप है कि जब उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला, तो उसने अपनी सास को यह बात बताई। लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक दिन पति ने उसे एक गोली भी खिला दी, जिसके बारे में लड़की ने बाद में ऑनलाइन सर्च किया। तब उसे पता चला कि वह गोली गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाती है। मेरे पति ने मुझे रोज़ाना जिम भेजना शुरू कर दिया। वो मुझे तीन घंटे वर्कआउट करने और नोरा फतेही जैसा फिगर बनाने के लिए कहते थे। अगर मैं किसी दिन कम समय के लिए एक्सरसाइज़ करती, तो मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था।” विवाहिता का यह भी आरोप है कि एक दिन उसका पति किसी युवती से चैटिंग कर रहा था और जब उसने देखा और विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की गई।