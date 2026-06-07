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Surat Tragedy: सेप्टिक टैंक बना मौत का कुआं! सूरत की ज्वेलरी फैक्ट्री में 4 मजदूरों ने गंवाई जान

Surat Tragedy: सूरत में रविवार को एक ज्वेलरी बनाने वाली यूनिट में सेप्टिक टैंक की सफ़ाई के दौरान ज़हरीली गैस की चपेट में आने से एक सुपरवाइज़र समेत चार कर्मचारियों की मौत हो गई.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 7, 2026 2:41:20 PM IST

Surat Tragedy: सेप्टिक टैंक बना मौत का कुआं! सूरत की ज्वेलरी फैक्ट्री में 4 मजदूरों ने गंवाई जान


Surat Tragedy: गुजरात के सूरत में एक बड़ा हादसा हो गया है. जानकारी के मुताबिक, सूरत के वराछा में शुगर मार्केट के पास सुबह-सुबह ये हादसा हुआ. यहां एक ETP प्लांट की सफाई के लिए चार मजदूरों की जहरीली गैस के कारण दम घुटने से मौत हो गई. इस घटना का जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. 

चार मजदूरों की गई जान 

जानकारी के मुताबिक, आज वराछा शुगर मार्केट के पास ETP प्लांट में चार मजदूर सेप्टिक टंकी की सफाई करने के लिए आए थे. सफाई के दौरान टंकी के भीतर की जहरीली गैस के कारण अचानक मजदूरों का दम घूटने लगा और उनकी मौत हो गई. जहर के तेज असर चारों मजदूर तुरंत टंकी के भीतर बेहोश हो गए. 

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4 मजदूर हुए बेहोश

सुबह करीब 10:22 बजे फायर डिपार्टमेंट को जानकारी दी गई कि टंकी में एक व्यक्ति फंस गया है. हालांकि, फायर ब्रिगेड की टीम कुछ टाइम में पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. तब पता लगा कि टंकी के भीतर एक नहीं बल्कि चार लोग बेहोशी के हालत में मिलें. फायर टीम ने चारों को बाहर निकाला. 

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अस्पताल में किए गए मृत घोषित 

चारों मजदूर बेहोश थे, इसलिए टीम की मदद से इलाज के लिए SMIMER अस्पताल लेकर जाया गया. हालांकि, अस्पताल में चारों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया. मजदूरों की मौत की खबर लगते ही पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई.

Tags: Surat Tragedy
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