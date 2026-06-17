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सपा में हो सकती है बड़ी टूट, रामगोपाल यादव ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी; ओपी राजभर का बड़ा बयान

Uttar Pradesh News: सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. इस बीच उन्होनें दावा किया कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है. उन्होनें दावा किया कि रामगोपाल यादव ने अमित शाह को पत्र लिखा है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 17, 2026 4:27:07 PM IST

ओपी राजभर का बड़ा बयान हो सकती है सपा में टूट
ओपी राजभर का बड़ा बयान हो सकती है सपा में टूट


Uttar Pradesh News: सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. इस बीच उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है. उन्होंने दावा किया कि रामगोपाल यादव ने अमित शाह को पत्र लिखा है.
देश की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त जोर-तोड़ की राजनीति देखने को मिल रही है. पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में भी जोर-तोड़ की राजनीति देखने को मिल रही है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने दावा किया कि अब सपा में टूट की आशंका से गुरेज नहीं किया जा सकता. उन्होनें कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती है. इसके लिए रामगोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें नाम की एक पूरी लिस्ट भी है. ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है. इसका सीधा असर यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव में होगा. 

पूरी ‘सपा’ भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार

ओमप्रकाश राजभर के ने कहा कि जब जांच आगे बढ़ती है तो कुछ लोगों की परेशानी भी बढ़ती है. हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी नए साक्ष्य या संभावित दल-बदल करने वाले नेताओं का नाम नहीं लिया. लेकिन उनता दावा बड़ा माना जा रहा है. ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी. राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है. खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है. शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है. महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा, भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है.’

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रामगोपाल यादव को चिट्ठी की खुलासा करना चाहिए

उत्तर प्रदेश के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक ओपी राजभर का कहना है, “जब कोई बिकने को तैयार होता है, तभी लोग उसे खरीदते हैं. सिर्फ़ महाराष्ट्र पर ध्यान मत दीजिए; अब यूपी की बारी है. क्या आपने नहीं देखा कि राम गोपाल जी ने अमित शाह जी को एक चिट्ठी दी और कहा कि ये नाम हैं, इन्हें बुलाइए और अपने साथ ले जाइए, लेकिन हमें सुरक्षित रखिए? राम गोपाल जी को बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा था. CBI ने माइनिंग से जुड़े एक मामले में अखिलेश जी का नाम लिया है. क्या गोमती रिवरफ़्रंट मामले में कोई जेल गया?” इस तरह के वक्तव्य किसी भी पार्टी की नींव को हिलाने के लिए पर्याप्त है. अब देखना होगा कि राजभर के इस बयान का सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या जवाब देते है.  

Tags: POLITAICAL NEWS
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