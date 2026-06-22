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पंजाब भाजपा में बड़ा झटका! विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेता ने दिया इस्तीफा, पंजाब में राजनीतिक सरगर्मियां तेज

Punjab News: पंजाब भाजपा में अंदरूनी असंतोष की चर्चा के बीच पार्टी को एक और झटका लगा है. विधानसभा चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता और भाजपा के प्रदेश महासचिव रहे जगमोहन सिंह राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा कि अब वह शिक्षा, अमृतसर को 'होली सिटी' का दर्जा दिलाने, नशे के खिलाफ अभियान और अन्य जनहित के मुद्दों पर पूरा समय देना चाहते हैं.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 22, 2026 4:43:23 PM IST

पंजाब में MLA के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज
पंजाब में MLA के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज


Punjab News: पंजाब भाजपा में अंदरूनी असंतोष की चर्चा के बीच पार्टी को एक और झटका लगा है. विधानसभा चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता और भाजपा के प्रदेश महासचिव रहे जगमोहन सिंह राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा कि अब वह शिक्षा, अमृतसर को ‘होली सिटी’ का दर्जा दिलाने, नशे के खिलाफ अभियान और अन्य जनहित के मुद्दों पर पूरा समय देना चाहते हैं.
यह इस्तीफा ऐसे समय आया है जब हाल ही में केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा की कमान सौंपी गई है. और पार्टी संगठन में बदलावों को लेकर चर्चाएं तेज हैं. कुछ रिपोर्टों में इसे पंजाब भाजपा के भीतर बढ़ती नाराजगी और गुटबाजी से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

डॉ. राजू ने 5 जून को संगठन महामंत्री को अपना इस्तीफा भेजा था, जो पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक फेरबदल की ओर इशारा करता है. हालांकि उन्होंने अपने पत्र में सार्वजनिक मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के भीतर की हलचल और असंतोष से जोड़कर देख रहे हैं.

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सामाजिक दायित्वों के वहन हेतु छोड़ा पद

अपने पत्र में राजू ने अमृतसर को पवित्र शहर का दर्जा दिलाने, पंजाब के युवाओं के लिए शैक्षणिक सहायता, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों के अधिकारों की रक्षा, अनुसूचित जातियों और सिख समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, धर्मांतरण, नशे की समस्या, पंजाबी भाषा के संरक्षण तथा पंजाब से जुड़े जल और चंडीगढ़ जैसे लंबित मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बताया है.
उन्होंने कहा कि इन विषयों पर व्यापक जनसंपर्क, शोध, लेखन, कानूनी पहल और जनजागरण कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। ऐसे में संगठन की बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए इन मुद्दों पर पूरा समय देना संभव नहीं होगा. इसी कारण उन्होंने संगठनात्मक दायित्वों से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है.

पंजाब राजनीति में तूफान का अंदेशा

राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को पंजाब भाजपा के भीतर चल रही अंदरूनी असंतुष्टि से भी जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए जिन नेताओं के नाम चर्चा में थे, उनमें डाॅ. जगमोहन राजू का नाम भी प्रमुखता से शामिल था. हालांकि पार्टी हाईकमान ने अंततः केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया.

राजू का इस्तीफा ऐसे समय सामने आया है जब पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठा चुके हैं. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व में जारी हलचल और असंतोष की चर्चाओं को इस घटनाक्रम से और बल मिला है.

Tags: Political Newspunjab news
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