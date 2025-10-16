Home > देश > अर्मेनिया के बाद इस देश की नजर भारत के ‘Akash Missile System’ पर , हो सकती है बड़ी डिफेंस डील

India defense export: आकाश मिसाइल को हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैनात किया गया था, जहां इसने ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 16, 2025 3:57:31 AM IST

Akash Missile Export
Akash Missile Export

Akash Missile Export: भारत अब अपनी स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करने की तैयारी कर रहा है. ब्राज़ील ने इस मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल में विशेष रुचि दिखाई है. सीएनएन-न्यूज18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति एवं रक्षा मंत्री के बीच हाल ही में हुई बैठक में रक्षा निर्यात और सहयोग पर चर्चा हुई. वर्तमान में, दोनों पक्ष सरकार-से-सरकार समझौते के विकल्प पर विचार कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है.

ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई अपनी ताकत प्रदर्शन

आकाश मिसाइल को हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैनात किया गया था, जहां इसने ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया. इसकी तेज़ प्रतिक्रिया समय, बहु-लक्ष्य क्षमता और उच्च जैमिंग प्रतिरोधक क्षमता ने इस प्रणाली को प्रयोगशाला और वास्तविक दुनिया की युद्ध स्थितियों, दोनों में विश्वसनीय साबित किया. यही कारण है कि ब्राज़ील जैसे देश इसमें रुचि रखते हैं.

मजबूत होंगी ब्राजील की रक्षा उद्योग क्षमताएं

आकाश मिसाइल ब्राजील को उच्च-गुणवत्ता वाली वायु रक्षा क्षमता प्रदान करती है. यह देश को खतरनाक ड्रोन और लड़ाकू विमानों से सुरक्षा, सभी मौसमों में संचालन और त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करती है. इसके अलावा, यह तकनीकी सहयोग और सह-उत्पादन के अवसर भी प्रदान कर सकती है, जिससे ब्राज़ील की रक्षा उद्योग क्षमताएं मजबूत होंगी.

भारत के लिए रणनीतिक महत्व

भारत के लिए, यह सौदा न केवल एक व्यावसायिक सौदा है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का प्रतीक भी है. यह आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करेगा. इससे पहले, भारत ने आर्मेनिया के साथ सफल रक्षा सौदे किए हैं, जो भारतीय तकनीक की विश्व स्तरीय क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि आकाश मिसाइल की सफलता और ऑपरेशन सिंदूर में इसके प्रदर्शन ने इसे ब्राज़ील जैसे देशों के लिए एक आकर्षक और विश्वसनीय विकल्प बना दिया है.

आकाश मिसाइल की विशेषताएं

आकाश मिसाइल का विकास DRDO द्वारा किया गया है. इसे मुख्य रूप से महत्वपूर्ण संपत्तियों और क्षेत्रों को हवाई खतरों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह लड़ाकू विमानों, क्रूज़ मिसाइलों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे खतरों को निशाना बना सकता है. यह मिसाइल पूरी तरह से गतिशील है और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है. दो मिसाइलों के एक साथ दागे जाने पर, इसकी मारक क्षमता 99% बताई गई है. इसका उच्च तकनीक वाला संस्करण, राजेंद्र रडार, एक साथ कई लक्ष्यों पर नज़र रखता है और कई मिसाइलों को दिशा दे सकता है. भारी बारिश, कोहरे या अन्य मौसम की स्थिति में भी इसका प्रदर्शन प्रभावशाली रहता है.

