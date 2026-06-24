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गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर 1 जुलाई को बड़ा निर्णय, जालंधर-जम्मू नेशनल हाईवे होगा जाम? सरकार को दिया 30 जून तक का समय

Chandigarh News: पंजाबवासियों के लिए एक बेहद अहम खबर है. गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर 1 जुलाई को टांडा (उड़मुड़) में जालंधर-जम्मू नेशनल हाईवे को अनिश्चितकाल के लिए जाम करने का ऐलान किया गया है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 24, 2026 1:21:37 PM IST

गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर 1 जुलाई को बड़ा निर्णय, जालंधर-जम्मू नेशनल हाईवे होगा जाम? सरकार को दिया 30 जून तक का समय
गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर 1 जुलाई को बड़ा निर्णय, जालंधर-जम्मू नेशनल हाईवे होगा जाम? सरकार को दिया 30 जून तक का समय


Chandigarh News: पंजाबवासियों के लिए एक बेहद अहम खबर है. गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर 1 जुलाई को टांडा (उड़मुड़) में जालंधर-जम्मू नेशनल हाईवे को अनिश्चितकाल के लिए जाम करने का ऐलान किया गया है. इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
पंजाब में किसानों के विरोध के स्वर फिर से फूट रहे हैं. गन्ना किसानों के बकाया राशि न मिलने के एवज् में किसानों ने 1 जुलाई को नेशनल हाईवे जाम करने का एलान किया है. किसानों के अनुसार अधिकारियों के द्वारा झूठ बोला गया. गन्ना किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने किसानों को भ्रम में रखा. और लगातार झूठ बोलकर बरगलाने का कार्य किया . इसके खिलाफ किसान सड़क पर उतरेगा. और नेशनल हाईवे जाम कर के अधिकारियों की इस तरह की हरकत का विरोध करेगा.

18 मई को किया था धरना प्रदर्शन

ज्ञातव्य है कि, दोआबा किसान समिति पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जंगवीर सिंह चौहान ने बताया कि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर 18 मई को जालंधर स्थित गन्ना विभाग के कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया गया था. उस दौरान परियोजना अधिकारी और संबंधित विभाग ने आश्वासन दिया था कि 30 मई तक किसानों के खातों में 68.50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 142 करोड़ रुपये की बकाया राशि जमा कर दी जाएगी. एक माह बीत जाने के बावजूद किसानों के खातों में अब तक एक भी रुपया नहीं पहुंचा है. अधिकारियों की ओर से केवल आश्वासन दिए गए, जबकि उनके द्वारा बनाया गया नया पोर्टल भी पूरी तरह विफल साबित हुआ.

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गन्ने की नई फसल तैयार, पुरानी का भुगतान बकाया

पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जगवीर सिंह चौहान ने बताया कि गन्ना कि नई फसल तैयार होने वाली है. जबकि किसानों को पिछली फसल के भुगतान के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. ये किसानों के साथ ज्यादती है. इससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही हैं. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार किसानों की मदद करने की बजाय उनका हक मारने का काम कर रहीं हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है. इस तरह किसानों का हक मारना कहां तक उचित है.

1 जुलाई तक का दिया समय

गन्ना किसानों ने पंजाब सरकार को चेताया है कि यदि 30 जून तक किसानों के खाते में 68.50 रूपये प्रति क्विवंटल के हिसाब से राशि जमा नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन जाम का आह्वान करेंगे. जालंधर- जम्मू हाईवे को पूरी तरह से बंद करने का काम गन्ना किसानों के द्वारा किया जाएगा.

Tags: Chandigarh newsfarmer protest
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