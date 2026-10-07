क्या पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे भारतीय नेवी के जवान? 18 लोगों पर शक, बड़ा काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू

Operation Firewall-2026: पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क के शक में आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में एक बड़ा काउंटर-इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू किया गया है. इसमें 18 लोगों पर शक है, जिनमें नेवी के 13 संदिग्ध कर्मचारी भी शामिल हैं. राज्य की काउंटर-इंटेलिजेंस (CI) विंग ने ‘ऑपरेशन फायरवॉल-2026’ शुरू किया है. इसके तहत 12 टीमें आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ तलाशी अभियान चला रही हैं. यह ऑपरेशन इन संदिग्ध लोगों और पाकिस्तान के खुफिया एजेंटों (PIOs) के बीच संदिग्ध संबंधों पर केंद्रित है, खासकर एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए.

जांच करने वाले अधिकारी विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना और रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को निशाना बनाने के आरोपों की जांच कर रहे हैं. विशाखापत्तनम भारत के पूर्वी तट पर एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नौसैनिक केंद्र है.

अधिकारियों को किस बात का शक है?

अधिकारियों को शक है कि गोपनीय जानकारी इकट्ठा करके पाकिस्तान से जुड़े एजेंटों के साथ साझा की गई हो सकती है. तलाशी के दौरान कई संदिग्धों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए. अधिकारियों ने बताया कि 18 संदिग्धों में से कम से कम दो के खिलाफ शुरुआती सबूत मिले हैं. विशाखापत्तनम में काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने नेवी के साथ काम करने वाले एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर अन्नम साई वरप्रसाद को गिरफ्तार किया.

ड्राइवर पर क्या आरोप हैं?

गिरफ्तार सिविलियन कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर अन्नम साई वरप्रसाद पर रक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान से जुड़े एक एजेंट को देने का आरोप है. जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उसे जानकारी के बदले पैसे मिले थे. वरप्रसाद को अदालत में पेश किया गया और 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. बाद में उसे विशाखापत्तनम जिला जेल में रखा गया.

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नौसेना नाविक प्रदीप मुखर्जी को किया गिरफ्तार

इसी तरह की एक घटना में शनिवार को कोयंबटूर से 31 वर्षीय नौसेना नाविक प्रदीप मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया. मुखर्जी 2014 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और गिरफ्तारी के समय कोयंबटूर में एक ट्रेनिंग कोर्स कर रहे थे. उन पर आरोप है कि हनीट्रैप में फंसने के बाद उन्होंने पाकिस्तान से जुड़े एजेंटों को समुद्री खुफिया जानकारी लीक की. उन्हें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट के कई महीनों तक चले संयुक्त ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया.

मुखर्जी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मुखर्जी को ट्रांजिट वारंट पर कोयंबटूर से लाया गया और 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उन्हें अभी विजयवाड़ा जिला जेल में रखा गया है. बाकी 16 संदिग्धों के खिलाफ जांच जारी है. जांचकर्ता एक बड़े काउंटर-इंटेलिजेंस ऑपरेशन के तहत उनके डिजिटल कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और विदेशी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ संभावित संपर्कों की बारीकी से जांच कर रहे हैं.

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